Oficial: Alaba también se va del Real Madrid y se despedirá del Bernabéu este sábado

David Alaba no seguirá en el Real Madrid. El club y el jugador han acordado poner punto y final a la etapa del austriaco en la entidad madridista al término de la presente temporada. El central, por tanto, disputará ante el Athletic su último partido como jugador del Madrid delante de la afición y será homenajeado. Así lo ha anunciado el propio club en un comunicado oficial.

«El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia», comienza diciendo el comunicado oficial del Real Madrid.

El central llegó en verano de 2021 procedente del Bayern de Múnich. Vino libre después de que terminara el contrato con el cuadro germano ese mismo año. En estas cinco temporadas, «David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España».

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, «David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa»

Por último, el club le deseó lo mejor al futbolista en su próxima etapa y desveló que será homenajeado este sábado en el partido junto con Dani Carvajal, que también cierra su etapa en la entidad: «El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo».