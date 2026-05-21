Real Madrid y Valencia se ven las caras sobre el OAKA Arena 24 horas antes de la semifinal

El Real Madrid pisó este jueves a las 20:00 el parqué del OAKA Arena, justo 24 horas antes de la esperada semifinal de la Euroliga contra el Valencia Basket. El equipo blanco se ejercitó al mismo tiempo que su rival en el escenario de esta Final Four y lo hizo con los 13 jugadores que han viajado a Atenas. Todos están para jugar y de momento no hay ningún sobresalto más para Sergio Scariolo, que perdía a Edy Tavares en el primer partido del play off y a Alex Len tras cerrarse la eliminatoria ante el Hapoel Tel Aviv.

A estos 13, se suma la cara nueva, Ömer Yurtseven. Scariolo ha querido que el pívot turco, flamante fichaje del Real Madrid para el tramo final de la Liga Endesa, viaje a Atenas junto a sus compañeros para entrar en dinámica de grupo lo antes posible, teniendo en cuenta que será importantísimo en los play offs de la ACB.

En cuanto al resto, pocas novedades. El Real Madrid realizó una sesión breve de toma de contacto con un pabellón que sólo ha visitado una vez esta temporada en fase regular, mientras que su oponente lo ha hecho en tres ocasiones y derrotando en todas ellas al Panathinaikos. Los blancos, en cambio, perdieron ambos choques contra los griegos, por lo que evitarles en la Final Four no fue para nada mal recibido. Más si cabe recordando el arbitraje de aquella noche en el OAKA Arena.