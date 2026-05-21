Euroliga Júnior: Cedevita-Real Madrid

El Real Madrid arrolla al Cedevita con una paliza de ¡51 puntos! en su debut en la Euroliga Júnior

Victoria sangrante de los de Javier Juárez en su estreno ante el equipo esloveno (58-109)

Fabian Kayser (21 puntos y 26 de valoración), Ömer Kutluay (12 y 22) y Egor Amosov (18 y 22), los más destacados del conjunto blanco

El filial madridista cerrará la fase de grupos jugando contra París y Panathinaikos, rivales mucho más fuertes que el que se encontró este jueves

Real Madrid
Imagen del Cedevita-Real Madrid de la Euroliga Júnior. (Real Madrid)

El Real Madrid se ha estrenado este jueves en la Euroliga Júnior con un palizón de ¡51 puntos! al Cedevita de Liubliana (58-109). La misión de los de Javier Juárez, bicampeón de este título, no ha podido arrancar mejor con una victoria que les hace afrontar los dos siguientes compromisos antes de una hipotética final en el OAKA Arena con la moral alta. Sin duda, París y Panathinaikos pondrán más oposición al filial madridista que el equipo esloveno, pero el debut en la cancha del AEK de Atenas ha sido inmaculado.

Los mejores del Real Madrid fueron los mismos que venían deslumbrando en el campeonato de España y la Liga U22, proclamándose campeones de ambas competiciones. Hablamos sobre todo de Fabian Kayser, exhibición la del base alemán de 17 años (21 puntos, cinco rebotes, siete asistencias, dos robos, tres tapones y 26 de valoración) para llevarse el MVP del partido.

Aunque también destacaron Egor Amosov (18+4+1 y 22), uno de los ya adultos de esta esperanzadora generación de la cantera blanca, Ömer Kutluay (12+3+6, cuatro robos y 22 de valoración). Gunars Grinvalds, que al igual que el ruso debutó esta temporada con el primer equipo, y Bjelic también fueron determinantes para el triunfo de un Real Madrid que busca su sexta Euroliga Júnior siendo ya el que más veces la ha levantado.

Lo último en Baloncesto

Últimas noticias