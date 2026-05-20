Rodrigo sigue sin encajar en el Real Madrid

Rodri Hernández sigue sin ser una opción real para el Madrid. Gusta muchísimo en Valdebebas, eso nadie lo discute. De hecho, dentro del club blanco siempre han considerado que el internacional español encajaría perfectamente en el Santiago Bernabéu por nivel, personalidad y jerarquía competitiva. Pero una cosa es que guste y otra muy distinta que la entidad madridista contemple seriamente su fichaje en estos momentos. Y ahora mismo no lo hace.

La directiva presidida por Florentino Pérez no valora su incorporación de cara al próximo verano. Al menos, no en el escenario actual. Porque dentro del club entienden que la operación tiene demasiados condicionantes y muchísimo riesgo económico para un futbolista que esta temporada ha regresado de una lesión gravísima de rodilla y no ha terminado de volver a su mejor nivel.

Rodrigo termina contrato con el Manchester City en 2027 y el conjunto inglés no tiene ninguna intención de regalarle. La cifra para abrir negociaciones rondaría los 50 millones de euros, una cantidad muy importante para un jugador que ya tiene 29 años y que viene de superar una rotura de ligamentos que le ha tenido muchísimos meses fuera de los terrenos de juego. Ese es uno de los grandes motivos por los que el Real Madrid actual prácticamente descarta lanzarse a por él este verano.

Además, en Valdebebas consideran que el perfil que necesita el equipo para el futuro no encaja exactamente con el de Rodrigo. El club tiene clarísimo que debe reforzar el centro del campo. Muchísimo. Especialmente tras una temporada donde el equipo ha sufrido enormes problemas de control, creatividad y equilibrio. Pero la prioridad ahora mismo es encontrar un mediocentro más creativo y con capacidad para organizar el juego. Y ahí es donde el nombre del internacional español pierde fuerza.

Eso sí, dentro del club siguen teniendo una opinión extraordinaria sobre él. Siempre la han tenido. En el Madrid están convencidos de que Rodrigo podría haber triunfado vestido de blanco durante muchísimos años. De hecho, antes de la lesión sí existió un debate interno bastante serio sobre la posibilidad de intentar su fichaje. Pero todo cambió con la rodilla.

Cuando sí pudo ser

La grave lesión frenó completamente cualquier posibilidad real de que el Real Madrid se lanzase a por él. En la entidad entendieron rápidamente que era una operación demasiado arriesgada, tanto por el contexto físico del jugador como por el coste económico que implicaría sacarle del City.

Mientras tanto, el propio Rodrigo sí empieza a valorar seriamente abandonar Inglaterra. La marcha de Pep Guardiola facilita muchísimo un posible cambio de escenario para el futbolista, que siente que el proyecto deportivo del City entra ahora en una etapa completamente diferente. Además, el centrocampista siempre ha querido volver a España.

Sin embargo, eso no cambia la postura actual del club blanco. Porque en Valdebebas también tienen claro que para poder fichar primero deben vender. Y ahí aparecen nombres importantes como Eduardo Camavinga u otros futbolistas que podrían abandonar la plantilla durante el verano. Sin salidas relevantes, será prácticamente imposible afrontar determinadas operaciones importantes.