Hezonja y Lyles se comprometen con el Real Madrid

Mario Hezonja y Trey Lyles han mostrado de viva voz su compromiso con el Real Madrid. Ambos lo han hecho con un micrófono y una veintena de periodistas delante durante el media day del club blanco antes de la Final Four de la Euroliga, en el que ellos dos y cinco jugadores más han atendido a los medios.

Tanto el croata como el canadiense han asegurado que están muy contentos tanto en el Real Madrid como en la capital de España, sobre todo en el caso del canadiense, que se ha dado a conocer por retransmitir su vida cotidiana y los lugares o cafeterías que frecuenta. Hezonja y Lyles son, por nivel y edad, dos de los activos más valorados en el club.

De ahí que durante toda la temporada se haya estado especulando con la posible marcha de ambos. Por un lado, Hezonja está constantemente relacionado con la NBA por su cláusula de salida en caso de que una franquicia apueste por su fichaje, aunque su nombre también ha sonado para equipos como Dubai Basketball o Hapoel Tel Aviv, los nuevos ricos de la Euroliga.

Por otro, Lyles llegó el pasado verano al Real Madrid después de 11 temporadas en la NBA y la posibilidad de que regresase más pronto que tarde ha estado en el ambiente durante todo el curso. Más teniendo en cuenta que sólo firmó este año de contrato y que por rendimiento lo podría tener bastante fácil para encontrar un destino de regreso a Estados Unidos.

Hezonja, un 11 de feliz…

Sin embargo, ninguno de los dos parece querer moverse, como así reflejan sus palabras. «¿Cómo estoy de feliz en el Real Madrid? Un 11. Es un orgullo tener esta camiseta tanto tiempo. Ya llevo cuatro y ojalá muchísimos más años aquí», dijo Hezonja. El croata renovó en el verano de 2024 por cinco temporadas tras flirtear con el Barcelona, pero su enorme nivel tanto en la actual campaña como en la pasada mereció el perdón de la afición.

Lyles, que fue dos veces cuestionado por su continuidad, también fue muy directo: «Me siento genial. No sé si estáis siguiendo mi experiencia (en las redes sociales). He estado visitando Madrid, con los aficionados y es una gran ciudad para vivir y un gran club para formar parte de él. Ese es el plan ahora mismo».

… y Lyles cae de pie en Madrid

Así expresan su deseo de seguir dos miembros llamados a entenderse dentro de la cancha, algo en lo que Sergio Scariolo lleva poniendo empeño durante toda una temporada en la que ha querido convertir en «jugadores 360º». Esto quiere decir que si tanto Hezonja como Lyles hacen más énfasis en la labor defensiva y de movimiento de balón que en la ofensiva, compartirán muchos minutos en pista. Más ahora si cabe sin dos de los tres pívots, lo cual obliga al técnico italiano a mover al canadiense al ‘5’.