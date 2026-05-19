Emociona verlo: así celebró Endrick su presencia en la lista de Ancelotti para el Mundial

Endrick estará en el Mundial y todo hace indicar que será uno de los futbolistas más importantes del torneo que arranca el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. El jugador del Real Madrid, cedido en el Lyon, celebró de una forma muy emotiva junto a su mujer su presencia en la lista de Carlo Ancelotti. El delantero también publicó un bonito mensaje en las redes sociales.

Endrick estará en el Mundial 2026 después de ser incluido por Carlo Ancelotti en la lista de convocados en la que también estará Neymar Junior. El buen hacer del delantero en el segundo tramo de la temporada, donde ha marcado 8 goles y ha dado 8 asistencias, le ha valido para ser llamado a filas por el entrenador italiano para el campeonato del mundo en el que la pentacampeona se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en el grupo C.

Endrick disputará su primer Mundial a los 19 años y por ello publicó un emotivo mensaje en las redes sociales. «Gracias Dios, eres maravilloso. Mi primera Copa del Mundo con el mejor equipo del mundo; solo puedo agradecerle a Dios por este momento. Ahora es el momento de representar a nuestra nación. ¡Vamos a darlo todo juntos siempre!», escribió el delantero, que también celebró su convocatoria de una forma particular junto con su mujer.

Endrick y su celebración por el Mundial

Gabriely Miranda, la mujer de Endrick, publicó un bonito vídeo en las redes sociales del momento en el que ambos escuchan el nombre del futbolista salir de la boca de Carlo Ancelotti. La pareja, que espera su primer hijo, escuchó la convocatoria abrazados y con las manos del jugador en la barriga de su esposa, donde se está formando su primer retoño.

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«Hoy miro hacia atrás con el corazón lleno de gratitud por cada paso, cada elección que hicimos, cada oración contestada y cada fuerza que vino de arriba. En todo momento elegimos permanecer firmes, honrando y glorificando el nombre de Dios sobre toda circunstancia», escribió la mujer de Endrick junto a un vídeo que emociona verlo.

«Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Y si hemos llegado tan lejos, es sólo por la gracia, la misericordia y el amor del Señor. Gracias Dios, por sostener nuestro hogar, proteger nuestra familia y recordarnos diariamente que ningún plan tuyo falla», escribió la modelo e influencer en un mensaje compartido por el futbolista.