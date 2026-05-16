El Lyon avisa al Real Madrid con la vuelta de Endrick: «Ha demostrado…»

La vuelta de Endrick al Real Madrid ya es cuestión de días. El delantero brasileño regresará al club blanco después de su cesión en Francia, donde ha aprovechado estos últimos meses para reivindicarse y lanzar un mensaje al Bernabéu. En Lyon soñaron con que se quedara un año más, pero son conscientes de que si el club blanco llama a la puerta, y más por segunda vez, es imposible retener a alguien.

Este domingo jugará el último partido de la temporada, en casa ante el Lens, hueso duro al que necesitan ganar para intentar adelantar al Lille y cerrar el curso jugando la Champions el próximo curso. Reto complicado, pero con Endrick en sus filas han demostrado que el objetivo es posible. Ocho goles y ocho asistencias en Francia, titular habitual y referente en el Lyon junto a una camada de jóvenes talentos. Pero saben que el Real Madrid quiere recuperarlo este verano y será su despedida.

«Es difícil que Endrick se quede. Sin duda, el Madrid lo querrá de vuelta. Es normal. Después de todo lo que ha demostrado aquí, ha dejado claro que tiene calidad de sobra para ser jugador del Real Madrid», reflexionó en rueda de prensa su entrenador, Fonseca. «Quizá para muchos jugadores será aquí su último partido», concluyó.

Endrick, preparado para volver al Real Madrid

Endrick quiere volver al Real Madrid. Estos meses le han servido para ganar minutos y confianza, algo que necesitaba pasar en Europa para seguir creciendo. En el Lyon ha encontrado lo que necesitaba para pulir su talento y volver a demostrar qué es lo que hizo que el club blanco fuese con tanta contundencia por su fichaje y traerlo desde Brasil.

El plan es que vuelva y se entrene en Valdebebas a partir de la próxima semana con la vista puesta en el Mundial, donde espera entrar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti. A pesar de que Endrick también ha mostrado su interés de quedarse en Lyon, en el Real Madrid no tienen dudas de que será el primer «fichaje» de la próxima temporada. El verano es muy largo y, a priori, recibirá ofertas, pero el plan inicial en Chamartín es contar con él para el nuevo proyeco.