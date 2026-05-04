Endrick habla sobre su futuro en el Real Madrid: «Me gustaría quedarme en el Lyon»

Endrick habló claro sobre su futuro después de una actuación estelar con el Olympique de Lyon, en el que volvió a marcar en la victoria de su equipo (4-2) ante el Rennes en la Ligue 1. A la conclusión del partido, el jugador cedido por el Real Madrid dejó clara su postura de cara a la próxima temporada: le gustaría seguir en Francia otro año más.

Endrick sigue causando sensación en Francia y marcó su octavo gol desde que está en Francia en la victoria del Olympique de Lyon ante el Rennes. El delantero brasileño asistió a Alfonso Moreira en el penalti que originó el segundo gol del equipo local y además sentenció el partido con el cuarto gol definitivo después de una buena definición dentro del área para sellar la victoria del Lyon en el encuentro de Ligue 1.

Endrick habló sobre su futuro ante los medios de comunicación después de firmar su octavo gol, a lo que hay que sumar siete asistencias desde el pasado mes de enero. El delantero francés aseguró que se quiere quedar en el Olympique de Lyon la próxima temporada porque «hacen todo lo posible para que me sienta bien». También dejó claro que: «Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid».

Endrick, el Madrid y su futuro en el Lyon

«No lo sé, estoy muy contento aquí, me siento genial. ¿Me quedaré? Estoy cedido, estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien. Después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos», dijo Endrick después de ser cuestionado sobre su futuro a la conclusión del partido. «Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué ocurre. Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid; si debo renovar mi contrato aquí, lo renovaré aquí. Me gustaría mucho quedarme; hacen todo lo posible para que me sienta bien», apuntó.

🚨 ENDRICK ANNONCE QU’IL POURRAIT RESTER UNE SAISON DE PLUS ! ❤️💙🫵🏽 « Je suis heureux ici. Si je dois retourner au Real, j’y retourne. Si je dois prolonger à l’OL, je prolonge. J’aimerais bien rester ici. Ils font tout pour que je me sente très bien ! » pic.twitter.com/5EQEDBBNTH — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 4, 2026

Endrick también habló en zona mixta, donde volvió a ser cuestionado sobre lo que hará después del Mundial 2026. «Como siempre digo, si es quedarme aquí, si es volver al Real Madrid, si es irme a otro sitio, haré lo que Dios me diga. Le doy gracias a Dios por haberme traído aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Pero ya está, haré lo que Dios me diga, lo que mi mujer también me diga», zanjó el delantero brasileño que en principio volverá al Real Madrid a partir del próximo verano.

Endrick incluso se atrevió a enseñar unos pasos de baile a uno de los periodistas franceses que le entrevistaron al final del partido.