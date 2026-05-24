Detallazo de los compañeros con Garuba: saltan a la final con camisetas de “Ánimo Usman”

Los jugadores del Real Madrid quisieron tener un detallazo con Usman Garuba tras su grave lesión en las semifinales de la Euroliga contra el Valencia Basket. El pívot madridista se dañó el tendón de Aquiles y no volverá a las canchas en lo que resta de temporada siendo una lesión devastadora para la planificación del proyecto de Sergio Scariolo.

Con el mensaje «Ánimo Usman» y una sudadera blanca personalizada, los compañeros de Garuba quisieron así mandarle ánimos al jugador español, que ahora se enfrenta a una larga recuperación de la lesión más importante de su carrera deportiva.

La lesión de Garuba se une a las de Edy Tavares y Alex Len, quienes son los otros pívots del equipo blanco. El pívot madridista estuvo presente en el banquillo del Real Madrid con una muletas y una aparatosa férula metálica en su pierna.