El mundo mira a Vinicius.

Ha llegado el momento de Vinicius. El delantero del Real Madrid debutará en el Mundial con Brasil frente a Marruecos convertido en la gran referencia de una selección que sueña con volver a tocar el cielo 24 años después. Desde aquel Mundial de Corea y Japón de 2002, la canarinha no ha vuelto a conquistar el torneo más importante del planeta. Ahora, buena parte de las esperanzas de los brasileños descansan sobre los hombros del futbolista madridista.

Vinicius llega a Estados Unidos después de preparar esta cita con una obsesión: alcanzar el torneo en las mejores condiciones posibles. El extremo quiso cuidar hasta el último detalle. Con permiso del Real Madrid, incluso se tomó una semana de descanso antes de la conclusión de la Liga para recuperarse física y mentalmente y afrontar el Mundial al cien por cien.

El brasileño sabe que esta es su gran oportunidad. No sólo para liderar a Brasil, sino también para reivindicarse después de una temporada complicada a nivel individual y colectivo. En la selección se siente importante. Muy importante. Se siente líder, referente y prácticamente capitán sin necesidad de llevar brazalete. Dentro del vestuario brasileño tiene un peso enorme y todos esperan que sea el jugador que marque las diferencias en los momentos decisivos.

Además, tendrá una figura clave detrás de él. En el banquillo estará Carlo Ancelotti. Nadie ha entendido mejor a Vinicius a lo largo de su carrera. Nadie le ha dado tanta confianza ni ha conseguido sacar una versión tan determinante del atacante. Con el técnico italiano alcanzó su mejor nivel en el Real Madrid y ahora ambos vuelven a encontrarse en un escenario inmejorable para intentar devolver a Brasil a lo más alto del fútbol mundial.

Un Mundial que también mira al Bernabéu

Pero este Mundial no sólo se juega sobre el césped. También tendrá consecuencias importantes en el futuro de Vinicius en el Real Madrid. El delantero todavía no ha renovado su contrato con el conjunto blanco. Las conversaciones continúan, pero las posturas siguen alejadas. En el club tienen muy clara su hoja de ruta. No están dispuestos a pagar una prima de renovación ni tampoco contemplan convertirle en el futbolista mejor pagado de la plantilla mediante fórmulas extraordinarias. Eso sí, en Valdebebas reconocen la importancia del jugador y estarían dispuestos a mejorar sustancialmente sus condiciones salariales dentro de los parámetros que maneja la entidad.

Por eso, el Mundial aparece como un factor que puede cambiar muchas cosas. El entorno de Vinicius es plenamente consciente de ello. Una gran actuación con Brasil le permitiría regresar convertido en una de las grandes estrellas del torneo, reforzado mediáticamente y con más argumentos para exigir determinadas condiciones en la negociación.

En cambio, un campeonato discreto podría provocar el efecto contrario. Después de una temporada marcada por las críticas y las dudas sobre su rendimiento, un mal Mundial le dejaría en una posición mucho más incómoda de cara a las conversaciones con el Real Madrid.

Por delante tiene un mes para demostrar que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta. Brasil espera a su líder. Vinicius también sabe que buena parte de su futuro empieza a jugarse ahora.