El Real Madrid desvela su tercera equipación para esta temporada: arriesgan con un rosa intenso

El Real Madrid y adidas han presentado su tercera equipación para la temporada 2026/27. La camiseta tiene una base de rosa intenso y detalles en blanco roto. Según su fabricante, está inspirada en los lazos que unen a todos los seguidores del club, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren.

Mourinho no tendrá muchos problemas para reconocer a sus jugadores cuando lleven estos colores, ya que son muy llamativos. Además, la prenda incorpora un estampado que se inspira en los patrones geométricos de la artesanía latina. El elemento central es un gráfico tonal integrado directamente desde el tejido.

La camiseta no solo está fabricada para que sea bonita, también busca ofrecer un rendimiento de élite sobre el campo. Para ello, incorpora tejidos ligeros con tecnología 3D que se adaptan al cuerpo. Adidas también ha utilizado su tecnología climacool+, con la que consiguen eliminar la humedad para favorecer el máximo frescor posible.

El cuello de pico es uno de los elementos más singulares. El pantalón y las medias también tienen el rosa intenso como base y el blanco roto para los detalles. Algunos jugadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham o Kylian Mbappé ya han podido probársela.

¿Dónde comprar la tercera equipación del Real Madrid y cuanto cuesta?

Los seguidores del club no tendrán que esperar para conseguir la prenda, que ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid. Los precios varían en función de la gama de la propia camiseta. La edición básica parte desde los 100 euros, que también tiene versión en manga larga por 10 euros más.

El equipo recupera un color muy llamativo que ya ha lucido en varias ocasiones. Una de las más conocidas fue la segunda equipación de la campaña 2014/2015, aunque ni los tonos, ni el cuello, ni los detalles son los mismos. Este año, los blancos han dejado claro que el verde y el rosa serán los grandes protagonistas.