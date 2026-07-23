2026-27

El Real Madrid desvela su segunda equipación para esta temporada: vuelve el verde oscuro

La segunda equipación del Real Madrid es verde oscuro con los detalles en blanco roto

Los blancos ya utilizaron el verde en la tercera equipación del curso 2012-13, la última de Mourinho en su primera etapa

Así es la nueva camiseta del Real Madrid

Equipación Real Madrid
Así es la segunda equipación del Real Madrid para la temporada 2026-27. (realmadrid.com)

El Real Madrid y adidas han presentado este jueves la segunda equipación del club para la presente temporada (2026-27). El verde oscuro vuelve a ser protagonista de la segunda camiseta, con detalles en blanco como el escudo, el logo de la multinacional alemana, el cuello, la publicidad o las tres rayas características de la marca. Este color ya lo utilizaron los blancos en la campaña 2012-13.

La nueva segunda camiseta del conjunto madridista «es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual», según detalla el comunicado emitido por el Real Madrid en su web.

Y es que este tono verde oscuro ya lo utilizó el Real Madrid para la tercera equipación en la campaña 2012-13, la última del técnico portugués José Mourinho en su primera etapa en la entidad. Ahora, con el luso al frente de nuevo, el equipo merengue vuelve a esta combinación.

La camiseta presenta un patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas. «Posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos», expresó el comunicado.

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