El Real Madrid desvela su segunda equipación para esta temporada: vuelve el verde oscuro

El Real Madrid y adidas han presentado este jueves la segunda equipación del club para la presente temporada (2026-27). El verde oscuro vuelve a ser protagonista de la segunda camiseta, con detalles en blanco como el escudo, el logo de la multinacional alemana, el cuello, la publicidad o las tres rayas características de la marca. Este color ya lo utilizaron los blancos en la campaña 2012-13.

La nueva segunda camiseta del conjunto madridista «es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual», según detalla el comunicado emitido por el Real Madrid en su web.

Y es que este tono verde oscuro ya lo utilizó el Real Madrid para la tercera equipación en la campaña 2012-13, la última del técnico portugués José Mourinho en su primera etapa en la entidad. Ahora, con el luso al frente de nuevo, el equipo merengue vuelve a esta combinación.

La camiseta presenta un patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas. «Posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos», expresó el comunicado.