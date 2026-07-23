Mourinho se lo pasa pipa en Valdebebas: «Está a tope»

José Mourinho no puede esconder la sonrisa. Apenas lleva unas semanas de vuelta en Valdebebas, pero en el Real Madrid ya perciben a un entrenador totalmente enchufado. «Está a tope», resumen desde el club para definir el estado de ánimo del portugués, que está disfrutando de cada entrenamiento y de cada jornada de trabajo mientras empieza a dar forma al proyecto con el que pretende devolver al conjunto blanco a la cima del fútbol europeo.

El técnico vive prácticamente instalado en la Ciudad Real Madrid. Llega a primera hora de la mañana y no se marcha hasta bien entrada la tarde. Reuniones con su cuerpo técnico, conversaciones constantes con el área deportiva, seguimiento de la cantera y muchas horas sobre el césped. Mourinho ha vuelto con la misma energía que marcó su primera etapa y transmite la sensación de estar ante uno de los retos que más le ilusionan de su carrera.

Además, cada día recibe una buena noticia. Los internacionales regresan tras sus vacaciones después del Mundial y la plantilla empieza a adquirir el aspecto que Mourinho imaginaba cuando aceptó regresar al Santiago Bernabéu. El portugués sabe que todavía queda trabajo por delante, pero también tiene claro que el verdadero Real Madrid está cada vez más cerca de reunirse.

Cada vez con más piezas

El regreso escalonado de los futbolistas permite a Mourinho comenzar a trabajar aspectos tácticos con mayor profundidad. Hasta ahora ha aprovechado las primeras semanas para inculcar conceptos, aumentar la exigencia física y conocer de primera mano a varios canteranos que han trabajado con el primer equipo. Ahora llega el momento de elevar el nivel.

En el club destacan especialmente la implicación del entrenador. Mourinho está completamente volcado en el proyecto y convencido de que tiene plantilla para pelear por todos los títulos. La ilusión es máxima y el portugués ya cuenta los días para afrontar los primeros partidos de preparación antes del estreno oficial de la temporada.

Sin fecha para su presentación

A pesar de que Mourinho ya trabaja con absoluta normalidad desde hace días en Valdebebas, por el momento el Real Madrid no ha fijado una fecha para su presentación oficial. El club no considera prioritario organizar un acto institucional mientras el entrenador está plenamente centrado en la planificación deportiva y en la puesta a punto del equipo.

La idea en el Santiago Bernabéu es elegir el momento adecuado para escenificar oficialmente el regreso del portugués, aunque sin precipitar acontecimientos. Mientras tanto, Mourinho sigue haciendo lo que más le gusta: entrenar, preparar al equipo y disfrutar de un Real Madrid que, según reconocen desde el propio club, le tiene completamente «a tope».