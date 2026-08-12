Liga Endesa

El Real Madrid de Pedro Martínez se estrenará en Liga contra el Unicaja el 27 de septiembre

El debut en Liga Endesa del Real Madrid de Pedro Martínez será ante Unicaja, mientras que cerrará la temporada ante el Morabanc Andorra

El Real Madrid comenzará la Euroliga en Dubái y no jugará en casa hasta la jornada 4

Real Madrid Unicaja
La pelota oficial de la Liga Endesa. (@ACBCOM)

El nuevo Real Madrid baloncesto de Pedro Martínez ya tiene fecha y ahora para su estreno en la temporada 26/27 de la Liga Endesa. La ACB comenzará para los blancos en el Movistar Arena ante todo un Unicaja que cerró como flamante fichaje este verano a Willy Hernangómez y contará con las directrices de Txus Vidorreta tras la marcha de Ibon Navarro. El encuentro se disputará el próximo 27 de septiembre a las 19:00 horas.

La temporada comenzará para los blancos con siete de sus primeras diez jornadas como local. La segunda jornada será a domicilio ante el Mobus Obradoiro el domingo 4 de octubre. Le siguen dos partidos en casa ante Kids&Us Manresa y Surne Bilbao, salida ante İLERNA Lleida, de nuevo dos encuentros en casa ante Recoletas Salud SPBUCAM Murcia, vuelve a salir ante Kosner Baskonia y duelos en el Movistar Arena ante Asisa JoventutMoraBanc Andorra.

Si Unicaja será el principio de todo, el MoraBanc Andorra pondrá punto y final al calendario de la liga regular del Real Madrid esta temporada 26/27, en un partido a domicilio que, por ser la última jornada, aún no tiene fecha ni hora a diferencia del resto de encuentros.

Los dos Clásicos de la temporada ante el Barça tendrá lugar en diciembre y marzo. El primer Clásico de Liga Endesa se jugará en Barcelona el domingo 27 de diciembre (21:00 horas) en la jornada 14 de ACB. El siguiente será el 28 de marzo (19:00 horas) en el Movistar Arena.

El calendario completo de Liga Endesa del Real Madrid

  • Jornada 1 – Real Madrid vs Unicaja – Domingo 27/09/2026, 19:00
  • Jornada 2 – Monbus Obradoiro vs Real Madrid – Domingo 04/10/2026, 12:30
  • Jornada 3 – Real Madrid vs Kids&Us Manresa – Domingo 11/10/2026, 12:00
  • Jornada 4 – Real Madrid vs Surne Bilbao – Domingo 18/10/2026, 12:30
  • Jornada 5 – İLERNA Lleida vs Real Madrid – Domingo 25/10/2026, 19:00
  • Jornada 6 – Real Madrid vs Recoletas Salud SPB – Domingo 01/11/2026, 12:30
  • Jornada 7 – Real Madrid vs UCAM Murcia – Domingo 08/11/2026, 19:00
  • Jornada 8 – Kosner Baskonia vs Real Madrid – Domingo 15/11/2026, 19:00
  • Jornada 9 – Real Madrid vs Asisa Joventut – Domingo 22/11/2026, 19:00
  • Jornada 10 – Real Madrid vs MoraBanc Andorra – Domingo 06/12/2026, 12:30
  • Jornada 11 – Leyma Coruña vs Real Madrid – Martes 08/12/2026, 17:00
  • Jornada 12 – Río Breogán vs Real Madrid – Sábado 12/12/2026, 21:00
  • Jornada 13 – Casademont Zaragoza vs Real Madrid – Domingo 20/12/2026, 19:00
  • Jornada 14 – Barça vs Real Madrid – Domingo 27/12/2026, 21:00
  • Jornada 15 – Valencia Basket vs Real Madrid – Lunes 04/01/2027, 20:00
  • Jornada 16 – Real Madrid vs La Laguna Tenerife – Sábado 02/01/2027, 21:00
  • Jornada 17 – Real Madrid vs FIATC Girona – Domingo 10/01/2027, 12:00
  • Jornada 18 – Recoletas Salud SPB vs Real Madrid – Sábado 16/01/2027, 19:30
  • Jornada 19 – Real Madrid vs Leyma Coruña – Domingo 24/01/2027, 12:00
  • Jornada 20 – UCAM Murcia vs Real Madrid – Domingo 31/01/2027, 19:00
  • Jornada 21 – Real Madrid vs Kosner Baskonia – Domingo 07/02/2027, 19:00
  • Jornada 22 – Kids&Us Manresa vs Real Madrid – Domingo 14/02/2027, 19:00
  • Jornada 23 – Real Madrid vs Monbus Obradoiro – Domingo 07/03/2027, 18:00
  • Jornada 24 – Real Madrid vs Valencia Basket – Domingo 14/03/2027, 19:00
  • Jornada 25 – FIATC Girona vs Real Madrid – Domingo 21/03/2027, 19:00
  • Jornada 26 – Real Madrid vs Barça – Domingo 28/03/2027, 19:00
  • Jornada 27 – Asisa Joventut vs Real Madrid – Domingo 04/04/2027, 17:00
  • Jornada 28 – La Laguna Tenerife vs Real Madrid – Domingo 11/04/2027, 19:00
  • Jornada 29 – Real Madrid vs Río Breogán – Domingo 18/04/2027, 12:30
  • Jornada 30 – Real Madrid vs İLERNA Lleida – Domingo 25/04/2027, 12:30
  • Jornada 31 – Surne Bilbao vs Real Madrid – Domingo 02/05/2027, 19:00
  • Jornada 32 – Unicaja vs Real Madrid – Domingo 09/05/2027, 19:00
  • Jornada 33 – Real Madrid vs Casademont Zaragoza – Domingo 16/05/2027, 12:30
  • Jornada 34 – MoraBanc Andorra vs Real Madrid – 21/22/23 mayo 2027, horario por confirmar

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