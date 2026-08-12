El Real Madrid de Pedro Martínez se estrenará en Liga contra el Unicaja el 27 de septiembre

El nuevo Real Madrid baloncesto de Pedro Martínez ya tiene fecha y ahora para su estreno en la temporada 26/27 de la Liga Endesa. La ACB comenzará para los blancos en el Movistar Arena ante todo un Unicaja que cerró como flamante fichaje este verano a Willy Hernangómez y contará con las directrices de Txus Vidorreta tras la marcha de Ibon Navarro. El encuentro se disputará el próximo 27 de septiembre a las 19:00 horas.

La temporada comenzará para los blancos con siete de sus primeras diez jornadas como local. La segunda jornada será a domicilio ante el Mobus Obradoiro el domingo 4 de octubre. Le siguen dos partidos en casa ante Kids&Us Manresa y Surne Bilbao, salida ante İLERNA Lleida, de nuevo dos encuentros en casa ante Recoletas Salud SPB y UCAM Murcia, vuelve a salir ante Kosner Baskonia y duelos en el Movistar Arena ante Asisa Joventut y MoraBanc Andorra.

Si Unicaja será el principio de todo, el MoraBanc Andorra pondrá punto y final al calendario de la liga regular del Real Madrid esta temporada 26/27, en un partido a domicilio que, por ser la última jornada, aún no tiene fecha ni hora a diferencia del resto de encuentros.

Los dos Clásicos de la temporada ante el Barça tendrá lugar en diciembre y marzo. El primer Clásico de Liga Endesa se jugará en Barcelona el domingo 27 de diciembre (21:00 horas) en la jornada 14 de ACB. El siguiente será el 28 de marzo (19:00 horas) en el Movistar Arena.

El calendario completo de Liga Endesa del Real Madrid