El Real Madrid de Pedro Martínez se estrenará en Liga contra el Unicaja el 27 de septiembre

El nuevo Real Madrid baloncesto de Pedro Martínez ya tiene fecha y ahora para su estreno en la temporada 26/27 de la Liga Endesa. La ACB comenzará para los blancos en el Movistar Arena ante todo un Unicaja que cerró como flamante fichaje este verano a Willy Hernangómez y contará con las directrices de Txus Vidorreta tras la marcha de Ibon Navarro. El encuentro se disputará el próximo 27 de septiembre a las 19:00 horas.
La temporada comenzará para los blancos con siete de sus primeras diez jornadas como local. La segunda jornada será a domicilio ante el Mobus Obradoiro el domingo 4 de octubre. Le siguen dos partidos en casa ante Kids&Us Manresa y Surne Bilbao, salida ante İLERNA Lleida, de nuevo dos encuentros en casa ante Recoletas Salud SPB y UCAM Murcia, vuelve a salir ante Kosner Baskonia y duelos en el Movistar Arena ante Asisa Joventut y MoraBanc Andorra.
Si Unicaja será el principio de todo, el MoraBanc Andorra pondrá punto y final al calendario de la liga regular del Real Madrid esta temporada 26/27, en un partido a domicilio que, por ser la última jornada, aún no tiene fecha ni hora a diferencia del resto de encuentros.
Los dos Clásicos de la temporada ante el Barça tendrá lugar en diciembre y marzo. El primer Clásico de Liga Endesa se jugará en Barcelona el domingo 27 de diciembre (21:00 horas) en la jornada 14 de ACB. El siguiente será el 28 de marzo (19:00 horas) en el Movistar Arena.
¡La temporada 2026-27 de la #LigaEndesa al completo!
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— Liga Endesa (@ACBCOM) August 12, 2026
El calendario completo de Liga Endesa del Real Madrid
- Jornada 1 – Real Madrid vs Unicaja – Domingo 27/09/2026, 19:00
- Jornada 2 – Monbus Obradoiro vs Real Madrid – Domingo 04/10/2026, 12:30
- Jornada 3 – Real Madrid vs Kids&Us Manresa – Domingo 11/10/2026, 12:00
- Jornada 4 – Real Madrid vs Surne Bilbao – Domingo 18/10/2026, 12:30
- Jornada 5 – İLERNA Lleida vs Real Madrid – Domingo 25/10/2026, 19:00
- Jornada 6 – Real Madrid vs Recoletas Salud SPB – Domingo 01/11/2026, 12:30
- Jornada 7 – Real Madrid vs UCAM Murcia – Domingo 08/11/2026, 19:00
- Jornada 8 – Kosner Baskonia vs Real Madrid – Domingo 15/11/2026, 19:00
- Jornada 9 – Real Madrid vs Asisa Joventut – Domingo 22/11/2026, 19:00
- Jornada 10 – Real Madrid vs MoraBanc Andorra – Domingo 06/12/2026, 12:30
- Jornada 11 – Leyma Coruña vs Real Madrid – Martes 08/12/2026, 17:00
- Jornada 12 – Río Breogán vs Real Madrid – Sábado 12/12/2026, 21:00
- Jornada 13 – Casademont Zaragoza vs Real Madrid – Domingo 20/12/2026, 19:00
- Jornada 14 – Barça vs Real Madrid – Domingo 27/12/2026, 21:00
- Jornada 15 – Valencia Basket vs Real Madrid – Lunes 04/01/2027, 20:00
- Jornada 16 – Real Madrid vs La Laguna Tenerife – Sábado 02/01/2027, 21:00
- Jornada 17 – Real Madrid vs FIATC Girona – Domingo 10/01/2027, 12:00
- Jornada 18 – Recoletas Salud SPB vs Real Madrid – Sábado 16/01/2027, 19:30
- Jornada 19 – Real Madrid vs Leyma Coruña – Domingo 24/01/2027, 12:00
- Jornada 20 – UCAM Murcia vs Real Madrid – Domingo 31/01/2027, 19:00
- Jornada 21 – Real Madrid vs Kosner Baskonia – Domingo 07/02/2027, 19:00
- Jornada 22 – Kids&Us Manresa vs Real Madrid – Domingo 14/02/2027, 19:00
- Jornada 23 – Real Madrid vs Monbus Obradoiro – Domingo 07/03/2027, 18:00
- Jornada 24 – Real Madrid vs Valencia Basket – Domingo 14/03/2027, 19:00
- Jornada 25 – FIATC Girona vs Real Madrid – Domingo 21/03/2027, 19:00
- Jornada 26 – Real Madrid vs Barça – Domingo 28/03/2027, 19:00
- Jornada 27 – Asisa Joventut vs Real Madrid – Domingo 04/04/2027, 17:00
- Jornada 28 – La Laguna Tenerife vs Real Madrid – Domingo 11/04/2027, 19:00
- Jornada 29 – Real Madrid vs Río Breogán – Domingo 18/04/2027, 12:30
- Jornada 30 – Real Madrid vs İLERNA Lleida – Domingo 25/04/2027, 12:30
- Jornada 31 – Surne Bilbao vs Real Madrid – Domingo 02/05/2027, 19:00
- Jornada 32 – Unicaja vs Real Madrid – Domingo 09/05/2027, 19:00
- Jornada 33 – Real Madrid vs Casademont Zaragoza – Domingo 16/05/2027, 12:30
- Jornada 34 – MoraBanc Andorra vs Real Madrid – 21/22/23 mayo 2027, horario por confirmar