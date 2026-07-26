Hezonja deja el Real Madrid para marcharse a los Cavaliers

Mario Hezonja ya tiene franquicia en la NBA para cruzar el charco, dejar el Real Madrid y jugar el mejor baloncesto del mundo en Estados Unidos. La gran estrella madridista jugará en los Cleveland Cavaliers y solamente falta que el acuerdo sea oficial. Una gran pérdida para el nuevo proyecto de Pedro Martínez.

Desde el país americano dan por hecho, cerrado y confirmado el fichaje de Mario Hezonja por los Cavaliers. Tendrá un contrato de un año por 2,8 millones de dólares, según informó Michael Tellem de Excel Sports Management a ESPN.

EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

Será la segunda etapa del alero croata en la NBA. Ya jugó en 2015 tras su marcha del Barcelona. Lo hizo como número cinco del draft y jugó durante cinco temporadas en Orlando Magic, New York Knicks y Portland Trail Blazers.

Hezonja se ha salido con la suya y, al menos, tendrá un contrato en la NBA. En este periódico ya se informó que, pese a ser su gran objetivo volver a Estados Unidos para jugar allí, no ve con malos ojos que le rescindan para poder militar en otro club de la Euroliga que no sea el Real Madrid, concretamente el Dubai Basketball.