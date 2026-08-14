Callejón sin salida para Lunin

Andriy Lunin se encuentra en un callejón sin salida. Cada verano el ucraniano se replantea su situación y lo lógico es que a sus 27 años quiera tener continuidad y no estar continuamente a la sombra del mejor portero del mundo, Thibaut Courtois. En 2026 sucede lo mismo, pero su marcha no es sencilla por varios motivos.

Hace dos años, tras su gran temporada en la que sustituyó al belga durante su grave lesión de rodilla, el Real Madrid premió a Lunin renovándole hasta 2030. La larga duración de su contrato es uno de los impedimentos para su salida, así como la ausencia de porteros de primer nivel en la plantilla. Si el ucraniano se marchase, Courtois se quedaría solo.

Fran González, canterano que sabe lo que es jugar en el primer equipo, ha fichado este verano por el Sevilla y eso dejó al Real Madrid sin más alternativas que Lunin. Este medio ha podido saber que la Juventus de Turín está interesada en el guardameta, pero todo indica que seguirá esta temporada en el equipo blanco.

Esta pretemporada, Lunin ha firmado varias actuaciones notables, especialmente la del pasado miércoles en Riazor. Además de salvar a los blancos del empate en la última acción del partido sacando una buena mano en un córner, al filo del descanso dio una asistencia con un saque con la mano hasta el centro del campo que Brahim Díaz convirtió en gol.

Difícil panorama para Lunin

Lunin ha sido el único portero que ha utilizado José Mourinho en todos los amistosos y esto significa que Courtois no tiene otro recambio que no sea el ucraniano. Este protagonismo será fugaz para él, ya que, si nada se tuerce, su competencia debería reaparecer el próximo domingo contra el Espanyol en la primera jornada de Liga.

Su presencia en la portería blanca ha ido disminuyendo con el paso de las temporadas. Desde sus 31 encuentros, siendo capital en la mayoría, de la 2023-24, pasó a jugar sólo 14 al año siguiente y 12 en la 2025-26 (seis de Liga, cuatro de Champions y dos de Copa del Rey). Antes sus apariciones eran aún más reducidas, pero los constantes problemas físicos de Courtois a medida que va ‘envejeciendo’ le abren una rejilla en determinados momentos.

Sin embargo, Lunin quiere más. El Real Madrid, entendiendo que su nivel le permitiría ser titular prácticamente en cualquier equipo de las grandes ligas, no se va a desprender a cualquier precio de su único recambio de garantías para el mejor del mundo. Así las cosas, al ucraniano no le queda otra que seguir trabajando como siempre y esperar la oportunidad de Mourinho, para el que, evidentemente, su titular es Courtois.