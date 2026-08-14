Mbappé confía en Mourinho: «Sabe cómo ganar, eso es muy positivo»

Kylian Mbappé ha podido sacar sus primeras conclusiones tras entrenar con José Mourinho. El portugués está apretando a sus jugadores durante la pretemporada, sin excepciones para las estrellas. El delantero deja claro que confía en us proyecto: «Pienso que es muy positivo tener un entrenador como Mourinho, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo hacerlo».

El técnico es especialmente conocido por tener una personalidad muy directa, sin medias tintas. El francés considera que este aspecto de su personalidad es beneficioso para el equipo: «Cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y es muy positivo para nosotros».

La pretemporada del año pasado fue mucho más compleja y generó algunas lesiones, ya que tuvo al Mundial de clubes como gran protagonista. En esta ocasión, Mourinho está trabajando paso a paso hasta que la plantilla gane ritmo de competición. En unas declaraciones para Real Madrid TV, Mbappé destaca que esta etapa es clave: «Es el momento de ir a full y de tener sensaciones para estar listos para el primer partido»

El club llega a esta temporada muy exigido después de quedarse en blanco el año pasado. El francés no esconde sus ganas de hacer historia con el equipo: «Estoy seguro de que vamos a volver a ganar títulos, es lo que queremos y va a pasar, siento el equipo que tiene ganas. Vamos a estar focus todo el año para dar alegrías a todos los madridistas».

El sueño de Mbappé no ha cambiado

El jugador ha hablado mucho con Mourinho durante el Mundial y espera que el proyecto funcione. El delantero señala que los objetivos no pueden rebajarse y asume el reto de triunfar en la temporada 2026/27: «Aquí tienes que ganar títulos, ganar cosas y es por eso que estoy aquí, vamos a ganar títulos este año».