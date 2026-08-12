La historia del Trofeo Teresa Herrera: desde cuándo se juega, quién lo organiza, cuánto pesa…

Deportivo de La Coruña y Real Madrid disputan este miércoles 12 de agosto la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, que se disputará en el Estadio de Riazor. El equipo de Mourinho disputa en tierras gallegas su quinto amistoso y penúltimo de una pretemporada que expira antes del debut en Liga el próximo 22 de agosto ante el Espanyol en Cornellá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Trofeo Teresa Herrera, uno de los torneos de verano con más pedigrí en la historia del fútbol español.

El Real Madrid visita este miércoles Riazor para enfrentarse al Deportivo de la Coruña en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, que se disputa este miércoles 12 de agosto a partir de las 21:00 horas. Después de su victoria ante el Ferencváros del pasado sábado, el equipo de Mourinho disputa su quinto y penúltimo amistoso de la pretemporada antes del inicio de Liga. El próximo será este domingo 16 de agosto ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen.

De primeras, el Real Madrid disputará este miércoles el Trofeo Teresa Herrera, que ha ganado en un total de 8 ocasiones, siendo la última en el año 2013, donde venció al Deportivo de la Coruña por 4-0. Las otras victorias datan de 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980 y 1994.

Quién creó el Trofeo Teresa Herrera

El Trofeo Teresa Herrera es el decano de los torneos de verano en el fútbol español. Fue creado en 1946 a petición del Ayuntamiento de La Coruña y la Junta Local de Beneficencia con el objetivo de recaudar fondos para los hospitales españoles. Se le puso el nombre de Teresa Margarita Herrera y Posada, la mujer coruñesa que en el siglo XVIII donó su dinero para la creación del primer hospital público en la ciudad. En el año 2000, el Deportivo se hizo cargo de la organización.

Dónde se juega el Trofeo Teresa Herrera

El Trofeo Herrera se juega en el Estadio de Riazor, casa del equipo de la ciudad, el Deportivo de la Coruña. Este torneo está dentro del programa de fiestas de La Coruña y por ello en la mayoría de ocasiones lo ha disputado el equipo gallego.

Por qué el Trofeo Teresa Herrera es ahora a un partido

Las primeras 18 ediciones del Teresa Herrera fueron con dos participantes y en 1964 se pasó a un torneo de cuatro equipos, llegando incluso en algunas ediciones a disputarse un triangular. Desde el año 2015 se volvió a la modalidad del partido único para dirimir al campeón.

Cuánto pesa el Trofeo Teresa Herrera

El Trofeo Teresa Herrera es una copia de la Torre de Hércules que pesa 40 kilos.

Quién ha ganado más veces el Trofeo Teresa Herrera

El Deportivo es el equipo que más ha ganado este trofeo con 26 títulos.