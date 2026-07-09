El Deportivo anuncia la participación del Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera el 12 de agosto

El Real Madrid volverá a disputar uno de los trofeos clásicos de verano como es el Teresa Herrera 13 años después. Los blancos se medirán al Deportivo de la Coruña en un duelo mítico del fútbol español y que coincide con el regreso de los gallegos a la máxima categoría del fútbol español tras ocho temporadas lejos de la élite.

El duelo tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto a las 21 horas y servirá como punto de partida de preparación de la temporada del Real Madrid. Los blancos debutarán en la Liga la siguiente semana al quedar aplazado su partido de ese fin de semana al contar con varios semifinalistas en el Mundial de Estados Unidos.

Se da la curiosidad de que el Real Madrid regresa al torneo gallego con el mismo entrenador que fue la última ocasión que lo disputó: José Mourinho. El portugués ha vuelto a tomar las riendas del equipo madridista para esta temporada y espera poder poner a punto a su equipo en busca de reconquistar títulos tras dos temporadas en blanco.

La última ocasión en la que el Real Madrid participó en el Teresa Herrera los blancos ganaron por 0-4 en un encuentro que contó con Kaká, Casemiro, Morata y Nacho como goleadores. Sin duda, este partido será la última prueba del equipo de Mourinho antes de arrancar su andadura en la Liga por lo que se verá un pequeño esbozo de todo el trabajo que harán los blancos durante la pretemporada.

El Real Madrid tiene previsto ponerse a trabajar a las órdenes de José Mourinho este próximo lunes 13 de julio. Los no mundialistas como Álvaro Carreras o Dean Huijsen están convocados en Valdebebas y a ellos se unirán poco a poco algunos de sus compañeros que ya han sido apeados de la cita mundialista como Vinicius Jr o Denzel Dumfries.