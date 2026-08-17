Las ‘presentaciones’ del Real Madrid serán actos privados, sin ruedas de prensa y con la bienvenida del presidente

El Real Madrid ya ha planificado cómo serán las ‘presentaciones’ de sus caras nuevas. Lejos de las tradicionales puestas en escena ante la afición en el Santiago Bernabéu, este verano se ha apostado por actos institucionales y privados en los que el presidente Florentino Pérez dará la bienvenida a cada uno de los seis fichajes, así como al nuevo entrenador, José Mourinho.

Serán recibimientos a puerta cerrada del presidente del club, en el que los recién llegados disfrutarán de la compañía de sus seres queridos. Desde el Real Madrid aseguran que serán «actos sencillos y familiares» junto a Florentino y sin medios de comunicación, es decir, los fichajes no realizarán ningún tipo de rueda de prensa.

Este lunes es día de descanso para la plantilla tras su victoria por 0-3 contra el Schalke 04 en Alemania y será el martes cuando vuelva al trabajo con el foco puesto en el primer partido de Liga contra el Espanyol en Cornellá del próximo sábado a las 21:30 horas.

Durante la semana, además de preparar su debut liguero, el Real Madrid llevará a cabo una serie de actos privados en los que Florentino conocerá personalmente a sus nuevos fichajes y les dará la bienvenida tanto a ellos como a sus familias. Como decimos, no serán actos públicos y, por tanto, no habrá ni afición ni prensa.

Mou y seis caras nuevas

En total, son seis los jugadores que han llegado a la disciplina blanca a lo largo de este movido verano. Los primeros en conocerse fueron Konaté y Dumfries, durante la campaña para la presidencia de Florentino, y más tarde el presidente cerró de forma veloz, antes del Mundial, los fichajes de Bernardo Silva y Marc Cucurella.

Carlos Espí también desembarcó a raíz de una operación relámpago y Yan Diomandé se cocinó a fuego lento durante semanas. Todos han debutado ya a las órdenes de Mourinho, quien también se estrena en la temporada de su regreso al Real Madrid.