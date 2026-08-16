Los 40 segundos que disparan la ilusión: Espí remata la jugada perfecta tras un gran centro de Carreras

40 segundos no es mucho tiempo, pero sí es suficiente como para que una afición entera se ilusione con su equipo. La mejor jugada del Real Madrid en toda la pretemporada llegó este domingo en la segunda parte del último partido amistoso en el que José Mourinho ya contó con su plantilla prácticamente al completo. Ésta terminó en gol de cabeza de Carlos Espí, su segundo como madridista, que fue la guinda a una acción en la que ya se vio plasmado lo que quiere el portugués de sus jugadores.

Mover el balón con sentido, atraer rivales y salir a la carrera. Eso fue lo que hizo el Real Madrid para que Espí marcase el 0-3 contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen tras 40 segundos de buen fútbol y un gran centro de Álvaro Carreras, quien también se ha reivindicado a lo largo de esta pretemporada pese a la sombra de Marc Cucurella. Antes, Vinicius habilitó al gallego con una delicatessen en forma de pase de tacón para dejarle parte de la banda izquierda libre.