¿Por qué el Real Madrid juega un amistoso ante el Schalke 04 si ya ha empezado la Liga?

El Real Madrid está listo para disputar su último partido de pretemporada ante el FC Schalke 04. El encuentro arrancará este domingo 16 de agosto a las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias). Por otro lado, la primera jornada de La Liga ya se está disputando: el Deportivo Alavés y el Getafe inauguraron la competición este sábado 15 de agosto. El Sevilla y el Rayo Vallecano también jugaron, mientras que a la vez de este Schalke – Real Madrid, hay un Racing – Villarreal de Liga.

Esta situación extraordinaria tiene una explicación. Varios partidos de la jornada inaugural han sido aplazados debido al Mundial de 2026. Los jugadores internacionales que disputaron la final y el tercer y cuarto puesto acaban de llegar a sus equipos. De hecho, el duelo ante el conjunto alemán será el primero en el que Mourinho tenga a toda la plantilla disponible, con la excepción de los lesionados.

La modificación tenía que hacerse. Por normativa y convenio entre La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), se debe garantizar un descanso mínimo obligatorio de 21 días consecutivos de vacaciones para todos los jugadores que llegaron a las rondas finales. Por lo tanto, los clubes que tuvieran internacionales o se enfrenten a ellos tendrán que esperar a la segunda jornada para debutar.

En el conjunto blanco, la lista de refuerzos que han llegado a Valdebebas es muy notable. Mourinho ha recuperado a Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Marc Cucurella. Su adaptación al equipo deberá ser muy rápida, ya que solo podrán disputar un amistoso de pretemporada.

¿Cuando debutará el Real Madrid en La Liga?

El primer partido oficial del club será el sábado 22 de agosto frente al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, en la segunda jornada. Por otro lado, el duelo reprogramado se disputará el miércoles 26 de agosto ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. El FC Barcelona tampoco jugará y sigue jugando la pretemporada; de hecho, aún tienen dos encuentros pendientes.