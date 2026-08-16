Real Madrid
Schalke – Real Madrid, en directo: alineaciones, dónde ver y goles del partido amistoso de pretemporada hoy en vivo
El club jugará su último partido de pretemporada ante el conjunto alemán
Mourinho tendrá la plantilla al completo por primera vez
El Real Madrid mima a Endrick
Esta es la alineación del Real Madrid para enfrentarse al Schalke 04
José Mourinho ha apostado por algunos recién llegados, pero no todos arrancarán desde el inicio. Este es el once titular de hoy: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Bernardo Silva; Vinicius, Arda Güler, Brahim y Mbappé.
Máxima expectación por los primeros minutos de Mbappé y Courtois en la pretemporada blanca
El Real Madrid y el Schalke 04 están esperando para salir a calentar en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. José Mourinho estará muy pendiente de Kylian Mbappé, Yan Diomande, Jude Bellingham, Ibrahima Konaté y Thibaut Courtois, que tendrán la oportunidad de tener sus primeros minutos en la pretemporada.
El Real Madrid se enfrenta al Schalke 04 este domingo 16 de agosto, en el último amistoso de la pretemporada. El partido comenzará a las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias). José Mourinho tendrá la oportunidad de contar con la plantilla al completo por primera vez desde que regresó al club. El equipo quiere aprovechar al máximo el encuentro para llegar en plena forma a la competición oficial.
El duelo frente a los alemanes supone el debut de varios jugadores en este nuevo proyecto. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté han sido convocados por primera vez tras regresar de sus vacaciones después del Mundial. Además, el entrenador también ha llamado a Yan Diomande, que tendrá su primer partido con el equipo después de su fichaje.
Mourinho ha querido ser cauto con Aurélien Tchouaméni, que había vuelto con molestias después de jugar la Copa del Mundo. Además, tampoco llama a Endrick, que este viernes ya se entrenó al margen de sus compañeros. Respecto a las recuperaciones, Thibaut Courtois vuelve a la lista tras haberse lesionado contra España. El entrenador tiene claro que la plantilla deberá mantenerse sana durante la pretemporada.
El portugués tiene un abanico de opciones mucho más amplio en esta ocasión. Esta es la lista de los jugadores convocados para el partido frente al Schalke 04: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Illia Voloshyn, Dean Huijsen, Trent, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Cestero, Alexis Ciria, Vini Jr., Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.
El Real Madrid llega al amistoso en un gran estado de forma. El equipo buscará cerrar la pretemporada invicto, después de ganar al Ferencváros y el Deportivo A Coruña y empatar con la Fiorentina. Será interesante ver el rendimiento de los jugadores que acaban de regresar de sus vacaciones obligatorias tras el Mundial.
Temas:
- Directo
- Real Madrid
- Schalke 04
Yan Diomande, Jude Bellingham y Marc Cucurella partirán desde el banquillo
El resto de jugadores que completan el banquillo son los siguientes: Lunin, Illia, Mario Rivas, Rüdiger, Dumfries, Camavinga, Alexis Ciria, Jorge Cestero y Carlos Espí.