Schalke – Real Madrid, en directo: alineaciones, dónde ver y goles del partido amistoso de pretemporada hoy en vivo

El Real Madrid se enfrenta al Schalke 04 este domingo 16 de agosto, en el último amistoso de la pretemporada. El partido comenzará a las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias). José Mourinho tendrá la oportunidad de contar con la plantilla al completo por primera vez desde que regresó al club. El equipo quiere aprovechar al máximo el encuentro para llegar en plena forma a la competición oficial.

El duelo frente a los alemanes supone el debut de varios jugadores en este nuevo proyecto. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté han sido convocados por primera vez tras regresar de sus vacaciones después del Mundial. Además, el entrenador también ha llamado a Yan Diomande, que tendrá su primer partido con el equipo después de su fichaje.

Mourinho ha querido ser cauto con Aurélien Tchouaméni, que había vuelto con molestias después de jugar la Copa del Mundo. Además, tampoco llama a Endrick, que este viernes ya se entrenó al margen de sus compañeros. Respecto a las recuperaciones, Thibaut Courtois vuelve a la lista tras haberse lesionado contra España. El entrenador tiene claro que la plantilla deberá mantenerse sana durante la pretemporada.

El portugués tiene un abanico de opciones mucho más amplio en esta ocasión. Esta es la lista de los jugadores convocados para el partido frente al Schalke 04: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Illia Voloshyn, Dean Huijsen, Trent, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Cestero, Alexis Ciria, Vini Jr., Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.

El Real Madrid llega al amistoso en un gran estado de forma. El equipo buscará cerrar la pretemporada invicto, después de ganar al Ferencváros y el Deportivo A Coruña y empatar con la Fiorentina. Será interesante ver el rendimiento de los jugadores que acaban de regresar de sus vacaciones obligatorias tras el Mundial.