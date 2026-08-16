De dónde es el Schalke 04, último rival del Real Madrid en pretemporada

El Schalke 04 es el último rival del Real Madrid en pretemporada. Este conjunto es uno de los más clásicos de Europa, con una Copa de la UEFA (actualmente Europa League) en su palmarés, además de varias competiciones europeas. El Real Madrid de Mourinho juega ante este equipo su último amistoso antes del inicio oficial de la temporada 2026/27.

El Schalke 04 es de la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Esta localidad, situada al oeste del país, es una de las más importantes de Alemania, la vigesimosexta por población. Y el Schalke es uno de los conjuntos más importantes, un histórico que, tras varios años en Segunda, ha regresado a la Bundesliga.

Recordado por los madridistas por ser el equipo al que se fue Raúl González cuando abandonó el Real Madrid, el Schalke 04 es el cuarto y último rival del conjunto blanco en esta pretemporada. Antes fueron la Fiorentina (2-2), el Ferencvaros (1-2) y el Deportivo de A Coruña (0-1).

Este encuentro amistoso, que se disputará a las 17:00 horas de este domingo, 16 de agosto, se juega en el Veltins-Arena, el quinto estadio más grande de Alemania, un campo moderno que albergó partidos del Mundial 2006 y de la Eurocopa 2024. Es la habitual casa del Schalke 04, que, tras tres años seguidos en la segunda división de Alemania, ha regresado a la Bundesliga.

Como la principal categoría del fútbol teutón arranca dentro de dos semanas, el Schalke 04 utiliza esta fecha también para jugar un amistoso de pretemporada. A pesar de que la Liga ya ha empezado, el Real Madrid puede jugar en Alemania porque el encuentro de la primera jornada (ante la Real Sociedad) se aplazó.

Así, el Real Madrid juega ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen, la ciudad alemana de la que es este conjunto. Este amistoso es el último de la pretemporada para el Real Madrid. Dentro de una semana ya jugará su primer encuentro de Liga ante el Espanyol en Barcelona.