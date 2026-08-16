Alineación del Real Madrid para el partido contra el Schalke 04: Mbappé, Konaté y Courtois son titulares

José Mourinho ha presentado un once para el partido amistoso contra el Schalke 04 que perfectamente podría ser el que inicie la Liga el próximo sábado en Cornellá. El entrenador portugués se toma muy en serio el último test de pretemporada en Alemania y por eso junta en la alineación del Real Madrid a sus dos estrellas, Kylian Mbappé y Vinicius, hace debutar a Konaté en defensa y pone a Thibaut Courtois en portería.

El once, por tanto, comienza con el belga como portero. Courtois volvió más tarde que la mayoría por el Mundial y Mourinho le alinea por primera vez en toda la pretemporada. En defensa estarán Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras en los laterales, por lo que el debut de Marc Cucurella tendrá que esperar, y la pareja de centrales es la compuesta por Konaté y Dean Huijsen.

En el centro del campo se cae Camavinga y entra Fede Valverde junto a Bernardo Silva, que parece inamovible en el doble pivote. Los extremos son Vinicius y Brahim Díaz, autor del gol de la victoria en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, y en punta estará Mbappé.

Mourinho deja en el banquillo a los siguientes jugadores: Lunin, Illia, Mario Rivas, Rüdiger, Dumfries, Cucurella, Camavinga, Bellingham, Alexis Ciria, Jorge Cestero, Diomandé y Carlos Espí.

Alineación del Real Madrid