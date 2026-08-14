Tavares y Poirier se recuperan juntos en Valdebebas: «En enero le voy a hacer un mate en la cara»

Edy Tavares y Vincent Poirier formaron durante tres años una de las mejores parejas de pívots del baloncesto europeo en los últimos años. El francés emprendió un nuevo reto en el Anadolu Efes turco, donde buscaba mayor protagonismo y brillar lejos de la sombra del ‘5’ caboverdiano.

Pese a ello, ambos mantienen una buena relación desde su estadía juntos en Madrid. En estos momentos, Tavares y Poirier trabajan de forma conjunta en sus respectivas recuperaciones en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas.

El ex pívot de Anadolu Efes, actualmente sin equipo, ha sorprendido con una storie en su cuenta de Instagram. En el vídeo publicado en la mañana del viernes en las redes sociales del francés, se puede ver cómo Poirier graba a Edy Tavares y le lanza un dardo en forma de ‘amenaza’. «En enero le voy a hacer un mate en la cara, pero él aún no lo sabe».

Ambos esperan verse las caras en la Euroliga la próxima temporada, aunque Poirier tendrá que esperar a la segunda vuelta y apurar los plazos de su recuperación para poder medirse a su ex equipo.

El internacional galo sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles el pasado mes de junio, durante las semifinales de los playoffs de la liga turca. El contratiempo le llegó a Vincent Poirier una semana después de que Usman Garuba contrajera la misma lesión en la Final Four de la Euroliga. También cayó lesionado en la parte final de la temporada Edy Tavares, al que se sumó Alex Len para dejar el juego interior del Real Madrid en cuadro de cara a la parte decisiva de la temporada.

Mi pívot favorito 😍 https://t.co/nVVuL6fxMj — Edy Tavares (@waltertavares22) March 26, 2026

El pívot caboverdiano sí espera estar disponible para el comienzo del nuevo curso. El equipo que dirige Pedro Martínez se estrenará en partido oficial el próximo 24 de septiembre, visitando la cancha del BC Dubai en la primera jornada de Euroliga. Su estreno en casa y en la Liga Endesa llegará tres días después, ante Unicaja. El inicio del calendario no dará respiros al nuevo proyecto del Real Madrid, ya que disputará una doble jornada de Euroliga a domicilio, en los pabellones del Anadolu Efes de Pablo Laso y Hapoel Tel Aviv.

Tavares-Poirier, reencuentro fallido

El vídeo compartido este viernes por Vincent Poirier en sus redes sociales toma un significado diferente tras lo ocurrido en los últimos meses. El regreso del francés al Real Madrid estuvo fraguándose en la recta final de la pasada campaña, pero su desafortunada lesión echó por tierra la segunda parte del dúo Tavares-Poirier.

El galo se encuentra sin equipo actualmente y trabaja en su recuperación para emprender un nuevo reto a los 32 años. El Real Madrid, club con el que mantiene una buena relación pese a su salida en 2024, le ha permitido entrenar en las instalaciones de Valdebebas. Vincent Poirier no podrá regresar al Real Madrid, con el que estuvo próximo a un acuerdo antes de la lesión; como evidenció con varios guiños públicos en los últimos meses.

Uno de los grandes valedores de su vuelta hubiera sido Edy Tavares, con el que mantiene una gran relación y formó una pareja de pívots que aterrorizó al baloncesto europeo durante tres temporadas.