Las claves de la pretemporada del Real Madrid y la incógnita de la Supercopa europea

El inicio de la temporada de baloncesto se va acercando y el Real Madrid ultima sus vacaciones antes de que la próxima semana comience una nueva era con Pedro Martínez al frente del equipo blanco. Se desconoce qué día exacto arrancarán los entrenamientos, pero tanto los jugadores como el nuevo cuerpo técnico se encontrarán por primera vez del lunes 17 de agosto en adelante en el pabellón de Valdebebas.

Ahí arrancará una etapa radicalmente distinta a la anterior, que contará con varios tests antes del fuego real. El Real Madrid jugará tres partidos amistosos, los cuales afronta a día de hoy sin saber si serán la antesala de la Supercopa europea, el nuevo torneo de la Euroliga previo a la competición reina, del que aún faltan muchos detalles por conocer.

El organismo no ha comunicado ni los integrantes de esta nueva Supercopa, pero sí las fechas: 19 y 20 de septiembre. La coincidencia con la de España, en la que no participa el Real Madrid al no ganar Copa del Rey ni Liga Endesa, da pistas de que los blancos pueden ser uno de los cuatro equipos que la compongan. Tampoco se ha informado de la sede, aunque todo apunta a que será Abu Dabi. En ese caso, Dubai Basketball ejercería como anfitrión.

Es de esperar que de los otros dos clubes uno sea Olympiacos, vigente ganador de la Euroliga (el Real Madrid fue subcampeón), y el otro el de la Eurocup: el Bourg-en-Bresse francés. Independientemente de esa incógnita, los de Pedro Martínez se prepararán para otra temporada durísima, con dos competiciones que mantienen su largo formato.

Con vistas a otra temporada durísima

La Euroliga volverá a estar compuesta por 20 equipos y la fase regular se disputará a todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Luego habrá play in y play off y cerrará con la Final Four, que el próximo año regresará a Abu Dabi. La ACB también presenta su formato tradicional, con 18 clubes y duelo a ocho por el título en junio. Al no jugar la Supercopa de España, si finalmente no acude a la europea, la primera opción de título para los blancos sería la Copa del Rey en febrero, con sede en el Roig Arena de Valencia nuevamente.

Pedro Martínez arrancará la pretemporada en cuadro, ya que, además de faltar por confirmarse varios fichajes, la vuelta al ruedo coincidirá parcialmente con la ventana FIBA del 27 al 31 de agosto. El éxodo de los internacionales provocaría que el técnico catalán contase sólo con cuatro jugadores de la primera plantilla: Théo Maledon, Sergio Llull, Alberto Abalde y Chuma Okeke. Eso obligaría a rellenar sus sesiones con canteranos, como ocurrió la pasada pretemporada.

De esa forma empezará a encarar tres amistosos de altura frente a Baskonia (5 de septiembre), La Laguna Tenerife (11 de septiembre) y Unicaja Málaga (12 de septiembre). Una semana después del último, en principio, jugarían las semifinales de la Supercopa y dos días antes viajarían a la sede del torneo, pero todo es una incógnita. El otro escenario es que el Real Madrid comience la temporada directamente el jueves 24 de septiembre en Dubái en la primera jornada de la Euroliga.