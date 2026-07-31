Oficial: Hezonja deja el Real Madrid tras cuatro temporadas y ficha por los Cavaliers

Una de las noticias del verano en el Real Madrid de baloncesto ya es oficial. Mario Hezonja deja el equipo blanco tras cuatro temporadas al abonar su cláusula de salida exclusiva para la NBA. Después de todo el revuelo generado, finalmente el croata pone rumbo a los Cleveland Cavaliers tras pagar esos 850.000 euros para desvincularse del club.

«Los Cleveland Cavaliers han fichado al alero Mario Hezonja, según anunció hoy Koby Altman, presidente de operaciones de baloncesto de los Cavaliers. Hezonja (2,06 m, 110 kg) regresa a la NBA por primera vez desde la temporada 2019-20, tras haber jugado profesionalmente en Grecia, Rusia y España durante los últimos seis años. Recientemente, militó en el Real Madrid en la temporada 2025-26, disputando 80 partidos (71 como titular) entre la Euroliga, la Liga ACB, la Copa del Rey y la Supercopa ACB. Promedió 15 puntos, 4,3 rebotes y 2,1 asistencias en 23,1 minutos de juego, con un porcentaje de acierto del 84,8 % en tiros libres», reza el comunicado de los Cavs.

Hezonja se marcha tras la que, sin duda alguna, ha sido su mejor temporada como madridista. El croata fue el líder del equipo de Sergio Scariolo, quien le brindó todos los galones en el vestuario, pero, al igual que el resto de jugadores, fue señalado en el derrumbe de los blancos en la Liga Endesa que confirmaba la primera temporada sin títulos en el Real Madrid desde 2011.

Súper Mario tendrá la oportunidad de regresar seis años después a Estados Unidos, donde militó de 2015 a 2020: tres temporadas en Orlando Magic, una en los Knicks y la última en Portland antes de recalar en Panathinaikos, donde su paso fue fugaz y le sirvió como puente hacia el UNICS Kazan. Desde Rusia se mudó a Madrid, donde ha jugado las últimas cuatro campañas.

Hezonja se va tras haber logrado un total de seis títulos, todos con Chus Mateo en el banquillo. Además, en la 2025-26 ha sido nombrado MVP de la fase regular de la Liga. Siempre quedará ese punto negro de no haberse convertido en el referente absoluto del Real Madrid y esta salida sumergida en su silencio.

Comunicado del Real Madrid