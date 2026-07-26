La renovación de Llull nunca estuvo en duda: «Seguirá hasta que él quiera»

Sergio Llull seguirá escribiendo su historia en el Real Madrid. A estas alturas de los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que el club blanco anuncie la continuidad de quien desde hace dos años es su primer capitán. Lo será también en la 2026-27, pese a todo lo que se ha dicho al respecto. Lo cierto es que la renovación del hombre récord nunca estuvo en duda.

Ni el Real Madrid ni Pedro Martínez dudaron. La llegada del nuevo entrenador no alteró en nada la continuidad de Llull. Es el propio jugador balear quien de un tiempo a esta parte decide su futuro cada año. «Seguirá hasta que él quiera», es el mensaje que trasladan fuentes del club a este medio cuando se les ha consultado por el madridista estos meses.

Era ilógico que Pedro Martínez llegase al banquillo imponiendo la marcha de Llull. Un jugador de su experiencia es oro para cualquier entrenador que se preste, más si cabe en el equipo más exigente del baloncesto europeo. A sus 39 años, el de Mahón completará su temporada número 20, que será la vigesimoprimera contando desde su llegada a finales de la 2006-07 desde Manresa.

Como decimos, su rol en la plantilla y su presencia en cancha ha ido bajando con el paso de los años, pero su importancia en el vestuario es capital. Así lo sienten, y expresan, los jugadores, quienes ven en Llull el hombro donde apoyarse en los momentos de bajeza y el guía que les frena cuando la situación individual invita a crecerse de más.

Referente en el vestuario

Uno de los más jóvenes, Izan Almansa, contaba en su entrevista con este periódico cómo Llul le calmó cuando se vio a las puertas de la titularidad antes de la pasada final de Euroliga (se habían lesionado los tres pívots de golpe): «Me dijo que si me tocaba salir, que lo diera todo, que no tuviera miedo y que lo hiciera como sé porque saldría bien. Tenía mucha confianza en mí. Luego al final no jugué, pero si hubiera tenido que hacerlo, habría estado preparado.

A diferencia del Real Madrid, independientemente del cambio de directiva en verano, Llull sí se llegó a replantear su futuro. De ahí que el ‘sí’ que dio a principios de año se convirtiera en un breve período de reflexión tras el abrupto final de temporada en el que todos salieron señalados. El balear se volvió a mirar a sí mismo y comunicó semanas después al club que seguiría siendo su capitán.

Llull, historia por hacer

Nadie en el Real Madrid concibe la posibilidad de negarse a ello, cuando se trata de un jugador que aún rinde al máximo de sus posibilidades, comprometido al máximo y con una muñeca diferencial. La pasada temporada, Llull superó los 1.200 partidos con la camiseta blanca y es la máxima expresión de madridismo.

Además, la pasión y superarse son los factores que le mueven a seguir jugando. Desde hace unos años, Llull tiene uno de los salarios más bajos de la plantilla, si no el que más (alrededor de 300.000 por temporada). Por eso, tratándose de un capitán y la persona más longeva en la historia de la sección, su continuidad no depende de nadie más que de él. La leyenda continúa…