El Real Madrid ficha a Olivier Sarr, pívot que llega de la NBA como recambio para Tavares

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Olivier Sarr, pívot francés de 27 años (2,13 metros) que llega como recambio natural para Edy Tavares. El equipo blanco se cubre las espaldas con el pívot francés, una gran alternativa para la pintura que llega procedente de la NBA tras jugar 52 partidos la pasada temporada entre el campeonato estadounidense con los Cleveland Cavaliers y sobre todo en la G-League.

Sarr firma para las dos próximas temporadas y refuerza una posición maldita que a finales del pasado curso lastró al Real Madrid tanto en Liga como en Euroliga. El francés, hermano mayor de Alexander Sarr, vivirá su primera experiencia en la máxima competición europea y alternará con Tavares, el mejor pívot de Europa, y Damian Jones, cuyo fichaje será el próximo en anunciarse cuando termine su participación en Puerto Rico.

Tras Max Shulga, la de Sarr se convierte en la quinta incorporación de este verano ajetreado en el equipo que dirigirá Pedro Martínez y que la próxima semana tiene previsto arrancar la pretemporada.

Comunicado del Real Madrid

«El Real Madrid C. F. y Olivier Sarr han alcanzado un acuerdo por el que el pívot, procedente de los Cleveland Cavaliers, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028».