El ‘9’ de La Fábrica vale oro: más de 200 millones en ventas de delanteros en 10 años

La cantera del Real Madrid está reportando grandes beneficios económicos al club en forma de traspasos de futbolistas en los últimos años. Un fenómeno que ha ido a más en este mercado de fichajes de verano, en el que el equipo merengue ha batido su récord de ventas en una ventana y lo ha hecho únicamente con jugadores formados en Valdebebas. La Fábrica no para de producir talentos y, entre ellos, destacan sus delanteros. El kilo de ‘9’ de la cantera merengue vale oro: en los últimos 10 años, han dejado más de 200 millones de euros en ventas.

La última salida de un delantero de Valdebebas ha marcado un nuevo hito. Jacobo Ortega ni siquiera ha llegado a debutar con el primer equipo antes de salir traspasado al Estrasburgo a cambio de 10 millones de euros por el 70% de sus derechos. Sus actuaciones en el triunfo del Juvenil A en la Youth League y un gran segundo tramo de temporada en el Castilla han sido suficientes para que el club francés, en la órbita del Chelsea de Xabi Alonso, alcance los dobles dígitos millonarios para hacerse con sus servicios.

Con el traspaso de Jacobo Ortega al Estrasburgo, el Real Madrid superará los 200 millones de euros ingresados por delanteros de su cantera en la última década. La saga de nueves salidos de La Fábrica viene de lejos. Ya en los veranos de 2009 y 2010, el club blanco recibió un total de 21 millones por las salidas de Roberto Soldado (Getafe) y Álvaro Negredo (Sevilla). Dos delanteros centros de renombre en el fútbol español en este siglo, los que, 16 años después, se suman Álvaro Rodríguez, Gonzalo García y Jacobo Ortega.

Los 21 millones que ingresó el Real Madrid por Soldado y Negredo se han convertido en los más de 60 millones que recibirá sólo este verano por tres arietes formados en los campos de Valdebebas. Además, sus traspasos reflejan el cambio de modelo en el club blanco. Los tres han puesto rumbo a ligas extranjeras: Álvaro y Gonzalo a la Premier League (Bournemouth y Fulham) y Jacobo Ortega al Estrasburgo de la Ligue 1. La Fábrica se ha convertido en el mejor trampolín para hacerse un nombre en la élite, como demuestra el hecho de que sea la cantera que más jugadores aporta a las cinco grandes ligas de Europa.

De Soldado a Gonzalo, pasando por Morata y Mayoral

La lista de delanteros centro salidos de la cantera del Real Madrid es inagotable. La primera gran venta merengue en la posición fue la de Álvaro Morata. El madrileño puso rumbo a la Juventus en 2015, a cambio de 20 millones de euros, y, tras volver a casa, salió de nuevo traspasado al Chelsea; en esta ocasión por una cifra récord de 66 millones.

También dejó la Casa Blanca aquellos años Jesé Rodríguez. El canario, que también ha jugado parte de su carrera como ‘9’, fichó por el PSG y dejó 25 millones de euros en las arcas del club en 2016.

Cada mercado de fichajes veraniego comenzó a contar con su respectiva salida en la delantera. En 2017 fue el turno de Mariano, traspasado al Olympique de Lyon por 8 millones, aunque un año después regresó a la capital española. Tras brillar en el Rayo Vallecano, el siguiente en salir fue Raúl de Tomás, al Benfica por 20 millones de euros. En aquellos años también comenzó una travesía de cesiones para Borja Mayoral, que dejó cerca de 10 millones en caja en este concepto y otros 10 por su traspaso definitivo al Getafe en 2022.

Movimientos, todos ellos, que han supuesto una pequeña fuente de ingresos para el Real Madrid año a año, pero que han ido a más en este verano. Los más de 50 millones recibidos por Álvaro Rodríguez y Gonzalo García suponen el culmen de esta producción inagotable de nueves en La Fábrica. Una cifra que disparará aún más Jacobo Ortega con su próximo traspaso al Estrasburgo. Si el kilo de ‘9’ siempre cotiza al alza en el mercado, el de canterano de Real Madrid lo hace todavía más.

Ingresos por delanteros de ‘La Fábrica’ entre 2016 y 2026