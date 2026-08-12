Xabi Alonso ya tiene al sustituto de Cucurella en el Chelsea

El Chelsea de Xabi Alonso ya tiene sustituto para Marc Cucurella en el lateral izquierdo. El equipo londinense ha hecho oficial en la mañana del miércoles el fichaje de Pep Chavarría, jugador del Rayo Vallecano por el que ha desembolsado 19 millones de euros fijos y dos más en variables. El defensor español de 28 años, con contrato hasta 2031, aterriza en la Premier League después de cuatro temporadas en el cuadro rayista. Entre ellas destaca una última campaña en la que llamó la atención del fútbol europeo con sus actuaciones en la Conference League.

Dos meses después de que se confirmara la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, el Chelsea ha incorporado otro sustituto para su lateral izquierdo titular. Chavarría tendrá que ganarse sus minutos de juego ante Jorrell Hato, fichado del Ajax la pasada temporada. Xabi Alonso ha sido uno de los principales valedores del fichaje del ex del Rayo Vallecano por el Chelsea, como ha reconocido el propio jugador. «Estoy aquí gracias a Xabi. Para mí, es uno de los mejores entrenadores del mundo», ha confesado Chavarría en su presentación como blue.

Officially a Chelsea player. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2026

El conjunto de la capital británica sigue reforzándose de cara a una temporada en la que no disputará competiciones europeas, lo que les permitirá centrar sus esfuerzos en la Premier League. Esta ausencia le da al equipo de Xabi Alonso cierta ventaja sobre los rivales que, presumiblemente, estarán en la zona noble de la clasificación. Con la llegada de Pep Chavarría, el Chelsea ya supera los 400 millones de euros de gasto en este mercado de fichajes. Los traspasos más sonados han sido los de Morgan Rogers (Aston Villa, 138 millones), Maxence Lacroix (Crystal Palace, 60 millones) y Marco Palestra (Atalanta, 57 millones).

Chavarría se convierte en la mayor venta del Rayo Vallecano

Con la oficialidad de su traspaso al Chelsea, Pep Chavarría se ha convertido en la mayor venta del Rayo Vallecano en toda su historia. Los 19 millones de euros fijos, a los que se añaden dos en variables, son una cifra récord para la el club de Vallecas. Sin duda, un negocio redondo para el Rayo, que le fichó en 2022 del Zaragoza cambio de 3 millones de euros. El equipo maño recibirá cerca de 2 millones más, ya que mantenía un 10% de la plusvalía de una futura venta de Pep Chavarría.

En los próximos días, la salida de otro futbolista del Rayo Vallecano también regará de millones las arcas del club madrileño. Tras ejecutar la opción de compra que mantenía sobre Nobel Mendy y pagar 3,5 millones de euros al Betis, el Rayo planea traspasar al defensor senegalés al Hull City. La operación se cerrará en cifras similares a las del traspaso de Pep Chavarría, y se dará de nuevo con un equipo de la Premier League de por medio.

La actuación del club de Vallecas en la Conference League, donde cayó en la final ante el Crystal Palace, no ha pasado desapercibida para el fútbol europeo. Con las ventas de Chavarría y Nobel Mendy, el Rayo Vallecano espera rondar los 40 millones de euros de ingresos en este concepto. En cuanto a las altas, además de ejecutar la opción de compra por Mendy, el cuadro rayista sólo ha gastado 1,5 millones en el fichaje de Jozhua Vertrouwd, defensa central procedente del Castellón.