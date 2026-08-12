Alexis Sánchez cambia otra vez de equipo: ¡12 clubes en 20 años!

Alexis Sánchez ha dado un nuevo paso en su carrera, en esta ocasión es muy diferente. El jugador ha mostrado su talento en una gran variedad de equipos, principalmente de Europa. Sin embargo, a sus 37 años ha decidido probar suerte en el CF Montréal de la MLS, después de salir del Sevilla Fc en calidad de agente libre.

Hay futbolistas que prefieren vestir la misma camiseta durante toda su vida. El chileno no tiene esta filosofía, ya que ha jugado en el Cobreloa (también en el filial), Udinese, Colo-Colo, River Plate, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella, Sevilla y ahora en el Montréal. En total, son 12 clubes en más de 20 años de carrera.

Sánchez quiere dejar claro que no ha llegado a Estados Unidos para pasearse en a MLS. En unas declaraciones para los medios oficiales del equipo, el jugador reafirma su compromiso: «Estoy muy feliz de unirme y asumir este nuevo reto. Agradezco al club la confianza que ha depositado en mí y estoy ansioso por poner mi experiencia al servicio de nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad».

El equipo estadounidense ficha a un veterano de garantías con un palmarés muy destacado. Mediante un comunicado oficial, recalcan su gran trayectoria: «Miembro de la generación dorada de Chile, Sánchez ayudó a su país a ganar dos Copas América consecutivas en 2015 y 2016. También llegó a la final de la Copa Confederaciones de la FIFA 2017. Sánchez ostenta los récords históricos de Chile tanto en goles (51) como en partidos internacionales (168)».

Baja para el Sevilla

Los blanquirrojos no firmaron al chileno como proyecto de futuro, pero tendrán que encontrar a otro jugador que pueda cumplir con su rol de la temporada pasada, en la que consiguió cuatro goles y dos asistencias. El club ya se ha reforzado con la llegada de Robbie Ure por 6’5 millones de euros, procedente del Sirius.