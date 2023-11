La denuncia de Alexis Sánchez en Chile: «Por los desagües de la ducha salen nuestros excrementos»

Alexis Sánchez denunció unas condiciones lamentables en los vestuarios del complejo deportivo Juan Pinto Durán, donde se concentra la selección de Chile, y también en el estadio de Colo-Colo, el Monumental David Arellano. De este último recinto afirmó que salen «excrementos» de los propios jugadores por el «desagüe de la ducha».

El ex jugador del Barcelona juega en el Inter de Milán y criticó la situación que viven durante su estancia con la selección chilena, con la que está disputando la clasificación al Mundial en Sudamérica. «Me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha. ¿Tú sabes que hay tres duchas que no funcionan? Y sólamente hay que esperar para que se duche el otro. ¿Cómo puede pasar esto en una selección así?», comenzó Alexis Sánchez.

«Después llegas al estadio de Colo-Colo y yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excrementos de nosotros mismos, que no te lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha y tú dices entonces ¿es una selección o es un equipo de Tercera? Todo suma, todo es un complemento», definió. Las condiciones son realmente escatológicas para una selección de primer nivel en su continente e importante a nivel global.

Además, Alexis Sánchez también arremetió contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP): «Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semana, porque el campeonato nacional se detiene. Eso no lo voy a cambiar yo. La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida».

Es más, las palabras del jugador de 34 años fueron ratificadas por el empresario chileno Leonardo Farkas: «Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el vídeo de Alexis Sánchez».