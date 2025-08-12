En España, el nivel de un incendio forestal indica su gravedad y el tipo de recursos y coordinación necesarios para combatirlo. El fuego se ha extendido este martes 12 de agosto por numerosos puntos del país, con especial incidencia en Castilla y León, donde ya hay más de 2.500 personas desalojadas, y en Ourense (Galicia). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado cerca de 1.000 efectivos para apoyar en las labores de extinción, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha reforzado el operativo con medios aéreos y brigadas desplazadas a las zonas más afectadas.

La escala puede variar ligeramente según la comunidad autónoma, pero en general sigue este esquema basado en los Planes de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca, Infoma, etc.). ¿Qué significa que un incendio forestal se declare nivel 0, 1, 2 ó 3?

Nivel 0

Incendio que puede ser controlado con medios locales o autonómicos.

No hay riesgo para la población ni para bienes no forestales.

Suelen ser fuegos pequeños o controlados en fase inicial.

Nivel 1

El fuego requiere medios autonómicos, pero puede llegar a afectar a bienes o poblaciones cercanas.

Se movilizan más recursos y se establecen dispositivos de vigilancia.

A veces se hacen evacuaciones preventivas.

Por ejemplo, el incendio de Paradiña (León) bajó a nivel 1 el martes 12 de agosto tras dos días activo.

Nivel 2

El incendio supera la capacidad autonómica y necesita medios estatales (Unidad Militar de Emergencias, Brigadas de Refuerzo BRIF, medios aéreos del Miteco).

Riesgo real para poblaciones, infraestructuras o bienes de alto valor ecológico.

Pueden producirse desalojos masivos.

Por ejemplo, el incendio de Tres Cantos del lunes 11 de agosto fue declarado de nivel 2, debido a la cercanía de las llamas a las viviendas. El lunes 11 de agosto el incendio en el término municipal de Navalmoralejo, en la provincia de Toledo, también fue declarado de nivel 2. Una situación ante la que se ha recomendado a la población el alejamiento de la zona, y ha obligado al confinamiento de las localidades de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres).

Nivel 3