La cárcel donde está el narcodictador Nicolás Maduro por dentro: celdas, vida diario y quién está allí

El narcodictador chavista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una de las cárceles federales más conocidas de Estados Unidos tras su captura en Caracas el pasado sábado 3 de enero y traslado a Estados Unidos. A continuación te contamos cómo es la vida del narcodictador que compareció por primera vez ante el juez el pasado lunes 5 de enero y volverá a presentarse el próximo 17 de marzo.

¿Qué es el MDC Brooklyn?

El MDC Brooklyn es una cárcel federal administrativa ubicada en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, Nueva York. Fue inaugurada a comienzos de la década de 1990 para ayudar a aliviar el hacinamiento en otras prisiones y funciona como un centro de detención preventiva para personas que esperan juicio o sentencia en tribunales federales, principalmente en Manhattan y Brooklyn.

En enero de 2026, el centro albergaba alrededor de 1.300–1.336 reclusos, tanto hombres como mujeres de distintos niveles de seguridad, y sigue siendo la principal cárcel federal de Nueva York tras el cierre de la instalación similar en Manhattan.

Cómo es por dentro: celdas y condiciones

A continuación te detallamos cómo es por dentro, cómo son las celdas y qué condiciones tienen:

Las celdas

Las instalaciones están divididas en módulos de alojamiento con celdas cerradas diseñadas generalmente para dos internos.

diseñadas generalmente para dos internos. En muchas áreas no hay ventanas grandes, lo que hace que las celdas sean oscuras y claustrofóbicas .

. Las celdas son básicas y austeras, con camas, inodoro y lavabo integrados, sin lujos ni espacio para la vida privada.

Unidad de Vivienda Especial (SHU)

Los presos considerados de alto perfil o que requieren protección —como Maduro por razones de seguridad— suelen ser ubicados en la Unidad de Vivienda Especial (SHU) .

. Desde allí, los internos pueden pasar hasta 23 horas al día encerrados en sus celdas , con movimiento muy controlado y limitado.

, con El contacto con otros presos y con el exterior es mínimo, y las salidas a pasillos o áreas comunes se hacen siempre bajo estricta custodia.

Condiciones estructurales El MDC Brooklyn ha sido descrito por defensores, abogados y ex internos como « inhumano», «repugnante» e incluso «el infierno en la tierra» , debido a:

Problemas de moho, hongos y mala calidad de los alimentos .

. Quejas por subpersonal y falta de atención médica y dental adecuada .

. Barras metálicas, pasillos estrechos y una constante sensación de hacinamiento y ruido.

Vida diaria dentro de la cárcel

La rutina en MDC Brooklyn es estricta y rígida:

Los internos están sujetos a conteos frecuentes , movimientos vigilados y restricciones de horario .

, movimientos vigilados y . El acceso a llamadas telefónicas, visitas y consultas con abogados está reglamentado y, según denuncias, puede ser difícil de programar.

está reglamentado y, según denuncias, puede ser difícil de programar. Muchos pasan la mayor parte del día dentro de sus celdas, con poquísimo tiempo fuera de ellas en comparación con prisiones menos estrictas.

Quiénes están allí

El MDC Brooklyn no solo alberga a Maduro. Su historial incluye a numerosos internos de alto perfil, lo que lo convierte en un lugar simbólico para casos mediáticos: