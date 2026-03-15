Oficial: se suspende la Finalissima por las trabas de Argentina

Tras muchas horas calientes en las que se han buscado una infinidad de opciones, finalmente la Finalissima se suspende. No se celebrará en Qatar, zona afectada por el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, como estaba previsto, ni en ninguna sede alternativa en Europa. El empeño de la Real Federación Española de Fútbol en encontrar una solución se ha visto perjudicado por las constantes trabas de la AFA.

Hasta el último momento, desde la RFEF se abogó por llegar a buen puerto e incluso se barajó la opción de celebrarse la Finalissima en el Olímpico de Roma en distinta fecha (martes 31 de marzo), pero el enredo por parte de Argentina lo ha imposibilitado.

Las campeonas de Europa y del mundo no se medirán en una cita encuadrada antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. España siempre ha querido jugar este encuentro y la Federación Española ha puesto todo de su parte para llevarlo a cabo. En comunicación con CONMEBOL, UEFA, Qatar y la AFA ha barajado todas las opciones, incluida la del Santiago Bernabéu, y finalmente la Finalissima no se llevará a cabo.

Desde la AFA se han puesto pegas a todas las opciones, teniendo como excusa perfecta la propuesta del Bernabéu para decir que ellos no jugarían este título en territorio español, ofreciendo el Monumental de Buenos Aires como un brindis al sol, ya que todos los organismos interesados en llevar adelante dicho encuentro plantearon todo tipo de opciones.

La realidad es que, sin los millones que llegaban por jugar en Qatar, la Federación presidida por el Chiqui Tapia no quería jugar este partido, algo que compartían tanto en el cuerpo técnico de Scaloni como algunos de los pesos pesados del combinado albiceleste. Finalmente, han conseguido boicotearlo.

España busca soluciones

Ahora España buscará reemplazo tanto a la Finalissima como al amistoso que tenía programado contra Egipto. Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados el próximo viernes, pero la selección española aún no tiene rivales. Lo más posible es que la selección se enfrente a Serbia el viernes 27 de marzo.

Comunicado de la UEFA

«No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa

Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo.

Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada.

Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable.

Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid CF y al comité organizador y a las autoridades de Catar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso».

Comunicado de la RFEF

«El 16 de mayo de 2025 la RFEF se reunió en Paraguay con CONMENBOL, FIFA, UEFA y AFA para iniciar los trámites que permitieron llegar a un acuerdo para disputar la Finalísima en Qatar.

El pasado 28 de febrero se desata una situación bélica que afecta a varios países, entre ellos Qatar. Todas las instituciones involucradas han entendido que, lamentablemente, era imposible disputar allí los partidos previstos.

Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello.

España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones.

Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo y se han ofrecido todas las posibilidades:

Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito.

Celebrar el partido en sede neutral.

Celebrar el partido con otro formato.

España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalísima ha sido cancelada.

Paralelamente y de manera responsable para los intereses de la Selección española, la Federación ha iniciado las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana en España.

La Federación lamenta la cancelación de este partido ante las circunstancias y quiere agradecer a la UEFA el esfuerzo realizado en todo momento para mantener el encuentro».