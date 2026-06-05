Límite a las cesiones en España: este es el nuevo máximo que podrán hacer los clubes

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va a cambiar el mercado de fichajes por completo con su nueva norma. El máximo organismo del fútbol español ha decidido limitar el número de cesiones por equipo, tanto los que llegan como los que salen del mismo. Esta norma fue anunciada el pasado 6 de noviembre de 2025 en el artículo 81 del Reglamento de Competiciones. En la misma se avisaba de que la nueva normativa entraría en vigor a partir de la temporada 2026-27.

Así, la RFEF ha limitado a un máximo de seis llegadas y seis salidas en forma de cesión por club. La norma se aplica a todos los contratos profesionales del club, por lo que este máximo sería entre primer equipo, filiales y equipos juveniles. De esta forma, los directivos de los primeros equipos y las canteras tendrán que estar en constante comunicación para no sobrepasar ese límite impuesto por el ente federativo.

No obstante, esta normativa cuenta con algunas excepciones. Una de ellas señala que los futbolistas menores de 21 años que hayan estado al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años en ese club no entrarían dentro de esa limitación. Es decir, que su cesión no contaría como una de las seis cesiones salientes permitidas por la RFEF.

Según desvela la Cadena Cope, esta norma no es dependiente de la FIFA y, por tanto, se podrían llevar a cabo un total de 12 cesiones entrantes y 12 salientes, seis procedentes de equipos nacionales y seis de equipos internacionales. El objetivo de esta medida, según FIFA, es «desarrollar a los jugadores jóvenes, promover el equilibrio competitivo y evitar el acaparamiento o acumulación de futbolistas».

Límite de cesiones entre clubes

La RFEF también limitará el número total de cesiones entre clubes a un máximo de tres llegadas y tres salidas. Con esto, el organismo pretende limitar a la multipropiedad y a los clubes satélite, como por ejemplo el caso del Girona con el Manchester City, ya que el club catalán pertenece al City Football Group. Por tanto, un club no podría tener más de tres jugadores cedidos procedentes de un mismo club.