Grimaldo ‘reta’ a Cucurella: «Nuestra relación no va a cambiar, pero quiero ser el mejor lateral de la Liga»

Grimaldo, el primer fichaje del Atlético, ya se ha presentado en sociedad. Es la segunda incorporación que pasa por el auditorio del Metropolitano, la primera fue la de Hujlmand. El motivo de la alteración fue la consecución del Mundial con España, que desembocó en vacaciones. Estuvo acompañado por la plana mayor del Atlético, con Enrique Cerezo, el presidente a la cabeza, y Carlos Bucero y Mateu Alemany.

«Pocos jugadores han puesto tanto de su parte para estar en el Atlético como ha hecho Grimaldo», dijo Cerezo. Cabe recordar que el futbolista acortó sus días de vacaciones y se reincorporó a los entrenamientos del Atlético antes de tiempo. Grimaldo lucirá el dorsal 22 y rezumó una cualidad a lo largo de todo su discurso. Ambición. Tanto colectiva como individual. Ha venido a ganar títulos y crecer.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Cumplo un sueño. Tengo muchas ganas de empezar a mostrar mi actitud, fútbol, ambición. Tenemos una afición maravillosa. Estoy ansioso por poder empezar este proyecto ante el Málaga. Vengo con muchísima ilusión, muchísima ambición, a pesar de mis treinta años, tengo mucho por mejorar y dar a este club y esta es mi mentalidad», expresó.

Grimaldo dejó un cariñoso a la par que ambicioso mensaje a Cucurella, compañero y rival por la misma posición en la Selección al mismo tiempo. «Hay que separar el mundo del fútbol del mundo personal. Con él tengo una amistad muy grande que no va a cambiar», manifestó. Posteriormente, volvió a mostrar su ambición en forma de ‘reto’ a su amigo. «Quiero ser el mejor lateral de la Liga y ganar títulos».

También desveló su opinión sobre Simeone. «Todo el mundo conoce al Cholo. Es un entrenador muy intenso, con muchas ganas de trabajar. La conversación que hemos tenido no duró mucho tiempo, pero tiene muchas ganas y él y yo tenemos un pensamiento muy parecido y vamos a ir de la mano para lograr los objetivos del Atlético», finalizó Grimaldo.