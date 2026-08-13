El Cádiz revoluciona las redes con un sketch viral en el que Ontiveros se compromete a adelgazar

El Cádiz ha tomado la decisión de concederle una segunda oportunidad a Javi Ontiveros, después de haber mostrado un estado físico impropio de un profesional en segunda división. El club ha anunciado esta medida de una forma muy especial, con un vídeo que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. El nuevo presidente del equipo, Christian Septien y el nuevo entrenador, Albert Celades, aparecen junto al futbolista en una charla surrealista.

Cada directiva tiene sus propias reglas. En ese sentido, el conjunto gaditano ha demostrado que prefiere mostrarse a su público de una forma mucho más natural y desenfadada. El nuevo presidente le recuerda al futbolista su lista de obligaciones para seguir en el proyecto: «Vas a estar en forma, te vas a cuidar y vas a comprometerte como un profesional».

💛💙 Hablar claro. Asumir responsabilidades. Mirar hacia delante. 🤝 pic.twitter.com/uIVDmCDWYc — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 13, 2026

El jugador responde con una media sonrisa incómoda, pero confirma que está muy a gusto y con mucha confianza. Después de hacer un pacto con los aficionados, el atacante mira a cámara y pide su apoyo: «Estoy muy motivado y con muchas ganas. Quiero que volváis a aplaudirme como hicisteis el primer año. Vamos a tope, fuerte abrazo para todos».

El tono de la conversación es verdaderamente curioso, ya que recuerda inevitablemente a la clásica riña de un padre a sus hijos. El futbolista fue una de las estrellas del equipo en su primera campaña, donde anotó 11 goles. Sin embargo, su rendimiento cayó al mismo tiempo que su estado físico empezó a empeorar considerablemente.

«Segunda oportunidad, no hay más»

Christian Septien le deja claro al atacante que tendrá que ponerse las pilas desde el principio. El anterior presidente, Manuel Vizcaíno, ya le hizo una crítica muy dura: «Ontiveros le ha faltado el respeto a la camiseta del Cádiz, al escudo del Cádiz y a la afición del Cádiz». Albert Celades intentará sacar su mejor versión con su nuevo puesto de entrenador.