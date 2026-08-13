El Gobierno dice ahora que devolverá a Marruecos los 1.500 menas llegados a Ceuta tras repatriar a 0 desde 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que devolverá a Marruecos a los 1.500 menores extranjeros no acompañados (menas) que ahora mismo se encuentran en Ceuta tras la avalancha migratoria de 80.000 ilegales procedentes del reino alauí el pasado 30 de julio a través del espigón fronterizo de El Tarajal. Sin embargo, el Ejecutivo admitió en 2025 que no se había materializado ninguna repatriación de menas al reino alauí «en los últimos años» pese al acuerdo bilateral vigente desde 2007 para facilitar este tipo de devoluciones. En total, el Gobierno socialista sólo ha devuelto a 41 menores inmigrantes hasta 2025, de los cuales ninguno al país africano.

«Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre un principio fundamental: lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos», aseguró este martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «Todos y cada uno de los menores», apostilló el político socialista para añadir que esta es una «prioridad» del Ejecutivo.

Además, Bolaños transmitió que ya se habían producido «conversaciones» a «todos los niveles» con los dirigentes del país africano. En ese sentido, aclaró que la posición del Gobierno marroquí era la misma: «Que todos esos menores vuelvan con sus familias a Marruecos y, por tanto, se produzca el reagrupamiento familiar».

En aquella comparecencia, el titular de Justicia informó de que el último dato de filiación arrojaba que había 1.527 menas en la ciudad autónoma tras la avalancha migratoria del pasado 30 de julio.

Ningún marroquí reagrupado hasta 2025

Esto implicaría un procedimiento sin precedentes que, hasta ahora, no se ha producido con el Gobierno de Sánchez. Y es que, desde 2018 sólo ha repatriado 41 menores extranjeros no acompañados (menas) de los casi 28.000 jóvenes por debajo de 18 años que habían entrado en España hasta 2025, última cifra ofrecida por el Gobierno.

En otras palabras, de todos los menores que atravesaron la frontera de manera ilegal durante los siete primeros años de la presidencia de Sánchez, sólo un 0,15% de los jóvenes han sido devueltos a sus familias.

Y no sólo eso, sino que el Ejecutivo aseguró que no se había «materializado ninguna repatriación de menores extranjeros no acompañados a Marruecos» desde 2018. Y todo ello a pesar de que España tiene un convenio con el reino alauí para este tipo de procesos.

El procedimiento a seguir para las repatriaciones de menores, según la normativa vigente, obliga a poner en marcha una valoración para que se demuestre que la devolución «satisfaga el interés superior del menor». Estos reagrupamientos no siempre se materializan en sus países de origen, sino también en otros países donde se encuentren sus familiares, aclararon desde el Ejecutivo.

Para realizarlo, Exteriores realiza «gestiones a través de los contactos de las representaciones diplomáticas de sus países de origen o de aquellos países donde se encuentren sus familiares». Todo ello, con el objetivo de «localizar a sus familiares o servicios de protección de menores que se puedan hacer cargo de ellos, siempre velando por el interés superior de dichos menores».

Colas para la filiación

Antes de todo ello, es necesario que se acredite la filiación de los menores. Un procedimiento administrativo que en estos días ha colapsado la Jefatura de Policía de Ceuta, ya que, pese a que se había reforzado el personal que lo realiza, carecía de traductores para poder entenderse con los menas.

La situación provocó unas filas multitudinarias ante las que los agentes tuvieron que actuar organizando el acceso a las dependencias del cuerpo para evitar que se produjeran mayores altercados.