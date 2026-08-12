Robles se desmarca del Gobierno y advierte a Marruecos: «Ceuta y Melilla son españolísimas y no se tocan»

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha asegurado este miércoles que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no van a abandonar a Ceuta y que la entrada masiva de 80.000 inmigrantes ilegales de finales de julio «no puede volver a ocurrir». Robles, que se ha reunido previamente con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha subrayado que a la propia Ceuta y a Melilla «no se las toca».

Así contesta la titular de Defensa a las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, quien ha reivindicado los territorios de Ceuta y Melilla y asegura que es un asunto que sigue sobre la mesa. Robles se ha desmarcado del Gobierno y advierte al país africano, que asegura que las ciudades autónomas españolas son «parte» de su «tierra».

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, también se ha pronunciado este miércoles, aunque en su caso ha evitado polemizar con Marruecos y ha asegurado que «esas referencias» para él «no tienen ningún alcance. Además, ha insistido en que la cooperación con el país vecino es «extraordinaria».

Robles, que se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ha visitado a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre, ha rehusado aclarar, a preguntas de los medios, si comparecerá en el Senado a petición del PP sobre la crisis de Ceuta. El martes, la ministra llegó a un acuerdo con el partido de la oposición para hablar en la Cámara Alta, pero horas después, desde Moncloa frenaba la «plena disposición» de la citada.

En referencia a la crisis migratoria de Ceuta tras la invasión y la situación también de Melilla de cara a otra potencial invasión, Margarita Robles ha querido dejar claro que ambas ciudades son «españolísimas» y «no se las toca», ya que hacerlo significaría cometer una agresión «a España entera».

Una vecina se rompe ante Robles

Antes de la reunión con Juan Jesús Vivas, Margarita Robles ha atendido a una vecina de Ceuta, Pepi, quien ha estallado ante la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el «abandono» del Gobierno a Ceuta. «¡Tengo miedo!», ha reconocido, envuelta en lágrimas. La mujer ha explicado además que ha «tenido que coger un cuchillo» por la inseguridad que sufren los ciudadanos ceutíes tras la invasión de alrededor de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

La mujer, trabajadora sanitaria jubilada, ha suplicado a la ministra que no «abandone» a la ciudad autónoma: «Nos hemos quedado abandonados, a nuestra suerte. Nos hemos sentido maltratados», ha expresado.