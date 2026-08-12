El Prat paraliza todos sus despegues y aterrizajes por un fallo eléctrico

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha paralizado este miércoles todos sus despegues y aterrizajes por un fallo en la alimentación eléctrica de la torre de control que, según ha informado AENA, ya se está subsanando.

De acuerdo con este mensaje, la operativa del aeródromo catalán lleva detenida «desde hace unos 15 minutos», una situación que ha obligado a mantener el tráfico de llegada en espera y que está generando demoras por motivos de seguridad.

AENA ha señalado que la avería «ya se está subsanando» y ha recomendado a los pasajeros afectados consultar con su compañía aérea el estado de sus vuelos ante la posibilidad de retrasos derivados de la incidencia.