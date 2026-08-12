El juez Zamarriego acepta unificar la investigación de las cloacas del PSOE en la Audiencia Nacional

El primer juez que abrió una investigación en Madrid por el caso de las cloacas del PSOE ha acordado remitir la causa relacionada con las maniobras de la ex militante socialista Leire Díez contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que a partir de ahora asumirá íntegramente la investigación.

En una providencia, el juez de instrucción Arturo Zamarriego acepta el requerimiento de inhibición que había impulsado Pedraz, entregando de esta forma sus diligencias al instructor de la Audiencia Nacional, que indaga en una trama para desbaratar causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno supuestamente dirigida por el ex número tres del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Díez.

Zamarriego, titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, llegó a imputar a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por participación en una trama «coordinada» para «recabar información comprometida o irregular de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción».

El juez vio indicios de que Díez, Dolset y Rusiñol buscaban, a través de esa «información comprometida», la posibilidad de «anular o malbaratar» investigaciones judiciales en «casos relevantes» que podrían afectar a políticos y empresarios, tras dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información a cambio de una contraprestación económica.

La causa de Zamarriego partió de una denuncia presentada por Hazte Oír por una reunión en la que Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.