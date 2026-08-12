Colas kilométricas en Carrefour para comprar una bicicleta eléctrica potente y manejable que tiene un descuento de 350 euros
Las bicicletas eléctricas se han convertido en una de las alternativas más buscadas
Y en Carrefour hay ahora un modelo que está llamando especialmente la atención
Por la combinación de potencia, autonomía y comodidad que ofrece, además deunl importante descuento
Las bicicletas eléctricas se han convertido en una de las alternativas más buscadas para desplazarse por ciudad y realizar trayectos de mayor distancia sin tener que depender constantemente del coche o del transporte público. Y en Carrefour hay ahora un modelo que está llamando especialmente la atención por la combinación de potencia, autonomía y comodidad que ofrece, además de por el importante descuento aplicado sobre su precio anterior.
Se trata de la ENGWE L20 Boost, una bicicleta eléctrica con motor de 250 W y batería de 48 V que puede comprarse actualmente por 1.148,90 euros, frente a los 1.499 euros que marcaba anteriormente. Esto supone un ahorro de 350 euros para aquellos estén buscando una bicicleta eléctrica de gama media-alta para utilizar durante todo el año.
Uno de los principales argumentos de esta ENGWE L20 Boost está precisamente en su sistema de asistencia eléctrica. El modelo incorpora un motor sin escobillas de 250 W y alcanza un par máximo de 75 Nm, una cifra especialmente interesante para una bicicleta pensada para moverse tanto por zonas urbanas como por recorridos con pendientes. Además, utiliza un sensor de par que permite adaptar la asistencia eléctrica a la fuerza que ejerce el usuario sobre los pedales. De esta manera, la entrega de potencia resulta más progresiva y natural que en sistemas que simplemente responden al movimiento de los pedales. La marca especifica una velocidad máxima asistida de 25 km/h, mientras que su sistema está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y estable.
Carrefour ofrece envío gratis en su web
Otro de sus puntos fuertes se encuentra en la batería. La bicicleta equipa una batería de iones de litio de 48 V y 13 Ah, con una autonomía máxima anunciada de hasta 126 kilómetros en determinadas condiciones. Como ocurre con cualquier bicicleta eléctrica, esta cifra puede variar considerablemente dependiendo del peso del ciclista, el nivel de asistencia utilizado, el tipo de terreno, las pendientes y las condiciones de circulación. La batería necesita aproximadamente 6,5 horas para completar una carga, por lo que puede resultar suficiente para dejarla conectada durante la noche y disponer de ella preparada al día siguiente.
El diseño también tiene un papel protagonista. La ENGWE L20 Boost utiliza neumáticos anchos de 20 x 4 pulgadas, un formato que aporta una mayor superficie de contacto con el suelo y contribuye a ofrecer una conducción estable. Su estructura está fabricada en aleación de aluminio 6061 y cuenta con un diseño pensado para facilitar el acceso al cuadro. Además, incorpora cambio Shimano de siete velocidades, pantalla LCD y frenos de disco mecánicos de 160 milímetros tanto delante como detrás. La capacidad de carga máxima indicada por el fabricante es de 120 kilos.
La promoción de Carrefour hace que el precio sea uno de sus grandes atractivos en estos momentos. Los 1.148,90 euros actuales suponen una rebaja de 350 euros respecto a los 1.499 euros anteriores, un descuento que deja el modelo en un precio considerablemente más interesante para los que llevaban tiempo buscando una bicicleta eléctrica con batería de 48 V y un elevado par motor. La disponibilidad y el precio pueden variar, aunque en su página web hay stock actualmente y Carrefour ofrece el envío gratis.
Temas:
- Carrefour