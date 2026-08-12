La reflexión de Rafa Jódar tras hacer historia en Canadá: «Intento seguir mi propio camino…»

Rafa Jódar hizo historia la noche del martes después de conseguir la victoria más importante de su carrera ante Arthur Fils (7-5 y 6-3) en cuartos del Masters 1000 de Montreal. El tenista luchará en la madrugada del miércoles al jueves por un puesto en la final en las semifinales que disputará ante Brandon Nakashima. El madrileño ya es el número 11 del mundo después de comenzar la temporada en el puesto 165 del ranking mundial de la ATP.

A la espera de Carlos Alcaraz, Rafa Jódar sigue siendo la gran esperanza del tenis español y en el Masters 1000 de Montreal lo está volviendo a demostrar. El joven tenista de 19 años selló su pase a semifinales en Canadá después de vencer a Arthur Fils en un partido que en su día fue suspendido por la lluvia y ahora, en la madrugada del miércoles al jueves, buscará el pase a la primera final de su historia en un torneo de tal envergadura ante el americano Brandon Nakashima, al que se enfrentará por primera vez.

Esta victoria tuvo doble premio para un Rafa Jódar que ya está en el puesto número 11 del ranking de la ATP, rozando el top 10, y que es séptimo en la carrera del año. Para entender mejor su temporada, hay que saber que comenzó el año en el puesto 165 del mundo y que en los últimos meses ha pegado uno de los mayores subidones que se recuerdan en la clasificación de los mejores tenistas del mundo. Y parece que lo mejor en su carrera está por llegar.

Jódar hace historia y pega un subidón en el ranking ATP

Rafa Jódar es ejemplo dentro y fuera de la pista y lo volvió a demostrar en las entrevistas que concedió después de ganar el partido más importante de su carrera y que le permite acercarse al top 10 en el ranking de la ATP. «Estoy muy feliz por cómo va el torneo y cómo crece mi nivel. Estoy muy feliz por alcanzar mi primera semifinal en el Masters 1.000 de Canadá», afirmó en unas declaraciones que recoge el diario AS.

Cuestionado sobre el subidón de más de 100 puestos en la clasificación, dejó claro que: «Eso significa que estoy haciendo las cosas bien junto a mi padre y mi entorno, y sólo estoy intentando seguir mi propio camino». «Mi objetivo es el mismo: mejorar, descubrir todos los torneos en mi primer año en el circuito y jugar muchos partidos. No intento subir en el ranking, creo que eso es secundario, y es algo que no debería ser prioritario o un objetivo. Mi objetivo es disfrutar en la pista y todos los torneos que son nuevos para mí», afirmó.

«Es un jugador muy duro. Si está en semifinales es por algo, porque ha ganado muchos partidos y la semana pasada también. Está jugando un gran tenis, sí que tendré que estar preparado para ese partido y tener mi cuerpo preparado también, porque será otro partido duro, como cualquiera en un Masters 1.000, donde todos juegan muy bien y a un nivel muy alto», afirmó sobre Brandon Nakashima, su próximo rival.