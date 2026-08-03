Jódar sucumbe ante Fritz y se queda a las puertas de ganar su segundo título profesional
El tenista español perdió 7-6 y 4-6 ante el estadounidense
Perdió la oportunidad de ganar su segundo título profesional
Rafa Jódar (19 años) lo tiene claro: «Mi equipo siempre ha sido mi padre y yo, no lo vamos a cambiar porque es una cosa que está funcionando»
Rafa Jódar murió en la orilla perdiendo la final del ATP500 de Washington ante Taylor Fritz. Con el deseo de poder ganar su segundo título profesional, el tenista madrileño sucumbió en dos sets (6-7, 4-6) en un partido donde cometió errores al ceder el peso del partido al anfitrión y acabando con molestias en su muñeca derecha.
En la primera manga se premió más la experiencia del número nueve del torneo. Jódar compitió sin complejos desde el primer punto, aguantando como podía el intercambio de golpes, pero enfrentarse a uno de los mejores sacadores le hizo demasiado daño para intentar acercarse a él, que tenía el apoyo del público como anfitrión.
Jódar se perdió en los pequeños detalles
Temas:
- ATP
- Rafa Jódar
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios