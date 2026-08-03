Jódar sucumbe ante Fritz y se queda a las puertas de ganar su segundo título profesional

Pero el español mantuvo un alto nivel con su servicio y no se dejó intimidar por el favoritismo de Fritz. Incluso dispuso de opciones para presionar al estadounidense al resto, pero no logró convertir sus oportunidades en golpes efectivos. Con el paso de los juegos, Jódar optó por intentar golpear desde fondo de la pista, pero la versión de Fritz estuvo por encima de lo normal.

Cuando el set parecía encaminado a resolverse por pequeños detalles, llegó el momento decisivo. Fritz aprovechó una de las pocas concesiones del madrileño para romperle el servicio en el tramo final y tomar ventaja. Sin margen para reaccionar, Jódar vio cómo el estadounidense cerraba el parcial con su saque, llevándose un primer set mucho más competido de lo que reflejó el marcador.

Ya, en el segundo set, la diferencia fue más grande en contra del español. Jódar cuando tan solo faltaba un juego, tuvo una dolorosa caída que obligó a tener que tener una pausa médica para revisar la muñeca derecha. Decidió continuar y Fritz necesitó varias bolas de partido antes de cerrar el encuentro con un 6-4 que le otorgó el título en Washington tras una hora y 49 minutos de juego. Una caída con honor en un partido donde la fortuna no estuvo de su lado para hacer de Washington un lugar que ya no será especial para él.