Rafa Jódar (19 años) lo tiene claro: «Mi equipo siempre ha sido mi padre y yo, no lo vamos a cambiar porque es una cosa que está funcionando»

Rafa Jódar juega hoy la final del Abierto de Washington contra el americano Taylor Fritz. El tenista español busca levantar el segundo título profesional de su carrera en un torneo que ya le ha asegurado ser el número 15 del mundo, pase lo que pase en la gran final, después de vencer al chileno Alejandro Tabilo en semifinales protagonizando otra remontada de las suyas. A su lado, como siempre, estará su padre y entrenador, para el que siempre tiene buenas palabras.

Con solo 19 años, Rafa Jódar sigue dando pasos firmes en el circuito profesional sin perder de vista la fórmula que le ha permitido llegar hasta aquí. Mientras muchos jóvenes tenistas optan por rodearse de grandes equipos técnicos a medida que avanzan en su carrera, el madrileño tiene claro que no piensa cambiar aquello que le ha funcionado desde el principio. «Mi equipo siempre ha sido mi padre y yo, no lo vamos a cambiar porque es una cosa que está funcionando», aseguró recientemente en una entrevista.

El de Leganés deja claro que la confianza y la estabilidad pesan más para él que cualquier estructura más amplia en estos momentos, aunque obviamente no cierra la puerta a aumentar su equipo en el futuro. Las palabras del joven español reflejan una filosofía poco habitual en un deporte donde cada vez es más frecuente contar con entrenadores especializados, preparadores físicos, fisioterapeutas y analistas desde edades muy tempranas. En el caso de Rafa Jódar, el proyecto sigue siendo mucho más familiar. Su padre continúa siendo la figura de referencia tanto dentro como fuera de la pista, una relación que el propio jugador considera una de las claves de su crecimiento y de los resultados que está consiguiendo en los últimos meses.

Rafa Jódar, finalista en Washington

Y la fórmula está yendo bien, pues hoy disputa la final del Abierto de Washington contra Taylor Fritz. Jódar evita marcarse objetivos a largo plazo o hablar de rankings, y prefiere centrarse en el trabajo diario. Su confianza en el equipo que forma junto a su padre nace precisamente de esa evolución constante que han vivido durante los últimos años. Ambos conocen perfectamente qué aspectos deben mejorar y cómo preparar cada torneo, algo que les ha permitido avanzar sin necesidad de modificar la estructura.

La historia del tenis está llena de grandes jugadores que comenzaron su carrera de la mano de sus padres o familiares cercanos. Casos como los de Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev o incluso Rafael Nadal durante buena parte de su trayectoria demuestran que el entorno familiar puede desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de un deportista. Sin embargo, también son muchos los que, con el paso del tiempo, deciden ampliar su equipo para dar un salto de calidad. Rafa Jódar, al menos por ahora, no contempla esa posibilidad porque considera que la fórmula actual sigue dando resultados.

Hace unos días, el de Leganés volvió a hablar sobre la importancia que ha tenido a lo largo de su carrera desde que era muy pequeño: «Mi padre significa todo. Empecé a jugar tenis con él en mi club de tenis cuando tenía cuatro años. Significa mucho para mí que él esté en el box. Sabes, él me seguía empujando todos los días cuando era más joven para jugar tenis solo por diversión. Ese era el objetivo principal cuando empecé a jugar tenis. Estoy muy agradecido de que él haya hecho eso por mí».