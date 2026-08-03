Spider-Man no se termina: la próxima película del Hombre Araña se estrenará en cines dentro de un año

Spider-Man: Brand New Day está rompiendo la taquilla internacional. El cuarto largometraje de Tom Holland como Peter Parker es el segundo mejor estreno de la historia de Marvel, acumulando ya 927 millones de dólares en el box office mundial. La trayectoria comercial del proyecto aspira a alcanzar las cifras de los títulos que más dinero han recaudado en la industria y, por eso, la propiedad intelectual no va a descansar demasiado antes de que podamos volver a ver al vecino y amigo de Nueva York en otra misión superheroica. Dentro de un año, la próxima aventura del trepamuros llega a las salas y no, no hablamos ni de Vengadores: Doomsday ni de Secret Wars. Nos referimos al cierre narrativo de la mejor trilogía del cine reciente: Spider-Man: Más allá del multiverso.

Han pasado nueve años desde el filme original y cuatro desde que recibimos la estimulante secuela de Sony Pictures. Estos serían unos tiempos de espera un tanto excesivos para cualquier saga que se precie, pero teniendo en cuenta lo costoso que resulta animar el estilo y la complejidad visual de la producción, la dilatación del último estreno es un factor ineludible si se quiere garantizar un impacto artístico de la talla de sus dos antecesoras, Un nuevo universo (2018) y Cruzando el Multiverso (2023). No obstante, ¿qué es lo que podemos esperar de la que será la siguiente película de Spider-Man en los cines?

‘Spider-Man: Más allá del multiverso’, el final de la trilogía de Miles Morales’

Cruzando el Multiverso y Más allá del multiverso iban a ser una única cinta. Sin embargo, desde la producción se dieron cuenta de que el arco dramático de Miles Morales necesitaba un espacio prolongado. Un clímax que en este caso, promete no ser sólo otro capítulo espectacular de la IP, sino también un salto emocional para el personaje.

Eso sí, el mayor reto de Spider-Man: Más allá del multiverso pasa por resolver sus tres frentes narrativos. El de Miles contra su propia versión villanesca, el intento de rescate de Gwen Stacy y la amenaza creada por el villano La Mancha (The Spot).

El filme será la primera historia de animación digital diseñada íntegramente para pantallas gigantes del formato IMAX y volverá a contar en la versión original con las voces de Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Jake Johnson (Peter B. Parker), Nicolas Cage (Spider-Noir), Oscar Isaac (Miguel O’Hara) y Jason Schwartzman (The Spot).

En la dirección vuelve Justin K. Thompson y se reincorpora Bob Persichetti, quien fuese uno de los responsables de la primera película. Por otro lado, en el libreto, los cineastas y productores Phil Lord y Christopher Miller (La LEGO película, Proyecto Salvación) han sido los encargados de reescribir el final del arco de Miles Morales, después de que su proceso de improvisación creativa obligase a los diseñadores a desechar meses de trabajo con escenas completamente terminadas.

¿Cuándo se estrena?

Spider-Man: Más allá del multiverso llegará a los cines el 18 de junio de 2027. Para volver a ver a Tom Holland como el Hombre Araña, seguramente tendremos que esperar a Vengadores: Secret Wars, también programada para ese mismo año.