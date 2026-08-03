Jessica Goicoechea, criticada por defender a Ceuta: «Los inmigrantes esclavizan a sus mujeres»

Jessica Goicoechea ha dado un puño en la mesa tras las críticas recibidas por salir en defensa del pueblo de Ceuta, que ha vivido una invasión por parte de Marruecos. La modelo e influencer ha roto su silencio tras la polémica sobre la situación que se ha generado en torno a la inmigración ilegal de casi 70.000 marroquíes a nuestras fronteras.

Tras recibir una oleada de críticas, peticiones de boicot e incluso amenazas, la empresaria ha publicado un extenso comunicado en sus historias de Instagram en el que deja claro que no piensa rectificar ni guardar silencio.

El contundente comunicado de Jessica Goicoechea

Goicoechea ha comenzado denunciando, al igual que muchas otras de sus compañeras de profesión, como María Fernández-Rubíes, lo que considera una campaña de acoso organizada contra ella por expresar su opinión. «Tengo exactamente el mismo derecho a hablar que vosotros», ha afirmado, asegurando que ni las amenazas ni el posible impacto sobre su carrera profesional cambiarán sus principios. Según sostiene, quienes presumen de defender la libertad de expresión son, en muchas ocasiones, los primeros en intentar silenciar a quienes piensan diferente.

Uno de los puntos más contundentes de su mensaje llega cuando rechaza que se utilice el episodio de violencia de género que sufrió hace años para desacreditar su postura sobre la inmigración y la situación en Ceuta. La influencer considera que relacionar ambos asuntos es «un salto acrobático ridículo» y recuerda que aquel caso fue denunciado en su momento y resuelto por la Justicia. A su juicio, recuperar ese episodio personal únicamente busca deslegitimar sus opiniones.

En otro apartado de su comunicado, Goicoechea ha insistido en que no se identifica con ningún partido político. «Ni izquierdas ni derechas», ha escrito, defendiendo que analiza cada situación por sí misma y que no necesita que nadie le diga qué debe pensar. Reivindica el sentido común como criterio para opinar sobre cuestiones que afectan al país.

La empresaria también ha aclarado que está «a favor de la inmigración», aunque ha matizado que defiende una inmigración legal, ordenada y respetuosa con las leyes y costumbres españolas. En su opinión, el problema no es la llegada de personas que quieren trabajar e integrarse, sino la inmigración irregular y sin control. Según ha explicado la creadora de contenidos, considera que exigir controles fronterizos no es una muestra de odio, sino una cuestión de seguridad y de organización, comparable a la política migratoria que mantienen otros países.

Finalmente, Goicoechea ha dedicado parte de su mensaje a criticar lo que define como la «hipocresía del feminismo actual». Asegura que siempre ha defendido los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, pero cuestiona que algunos sectores minimicen, según su punto de vista, los riesgos que determinadas corrientes religiosas o culturales pueden representar para esos derechos. La influencer sostiene que proteger la seguridad de las mujeres y de las personas LGTBI debe ser una prioridad y concluye advirtiendo que seguirá expresándose con la misma firmeza pese a las críticas.

Con este comunicado, Jessica Goicoechea reafirma su posición y deja claro que no tiene intención de dar un paso atrás en un debate que continúa generando una intensa división en redes sociales.